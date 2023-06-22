Як удари по чонгарських мостах можуть вплинути на хід війни

Удари по чонгарських мостах удвічі подовжать один зі шляхів постачання армії РФ

У ніч проти 22 червня ЗСУ вдарили Чонгарськими мостами через затоку Сиваш на півночі Криму. Як видно на складеній міноборони РФ карті, цими мостами проходить найкоротша дорога з півострова в Генічеськ і Мелітополь, до якого окупаційна влада «перенесла» столицю Запорізької області.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Через пошкодження мостів шлях доставки техніки та боєприпасів від Джанкоя до Мелітополя тепер іде через Армянськ трасами Е97 та Е58, збільшившись удвічі – до 300 кілометрів фото: міноборони РФ

Через пошкодження мостів шлях доставки техніки та боєприпасів від Джанкоя до Мелітополя тепер іде через Армянськ трасами Е97 та Е58, збільшившись удвічі – до 300 кілометрів (замість 157 км трасою через Чонгар).

Будь ласка, читайте текст після реклами

Удар по мостах ускладнює логістику російської армії на окупованій території, підтвердив військовий аналітик Ян Матвеєв.

За словами експерта, якщо зруйнувати переправи у Чонгарі та пошкодити дорогу в районі Вірменська (траса Е97), то Запорізький фронт буде відрізаний від Криму. Зрозуміло, що постачання продовжиться (через Маріуполь), але воно ускладнене. А в умовах активних боїв дуже важливо зберігати якнайбільше шляхів постачання.

«ЗСУ можуть вражати мости та критичні точки транспортної інфраструктури далекобійними та точними ракетами Storm Shadow. А от у Росії, схоже, немає достатньо точної зброї, щоб бити мостами – можливо, тому російське командування залишило ідею зруйнувати мости через Дніпро», – зазначає аналітик.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, у ніч проти 22 червня в окупованому Криму підірвали Чонгарський міст. У мережі з'явилися перші кадри пошкодженого моста на адмінкордоні Херсонської області та Криму.

До слова, українські військові на Запорізькому напрямку виявили датовані січнем пояснювальні записки російських солдатів, в яких ті пояснюють, чому відмовилися виконати наказ про наступ.