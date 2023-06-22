Головна Світ Політика
search button user button menu button

Як удари по чонгарських мостах можуть вплинути на хід війни

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Як удари по чонгарських мостах можуть вплинути на хід війни
Удар по мостах ускладнює логістику російської армії на окупованій території
фото з відкритих джерел

Удари по чонгарських мостах удвічі подовжать один зі шляхів постачання армії РФ

У ніч проти 22 червня ЗСУ вдарили Чонгарськими мостами через затоку Сиваш на півночі Криму. Як видно на складеній міноборони РФ карті, цими мостами проходить найкоротша дорога з півострова в Генічеськ і Мелітополь, до якого окупаційна влада «перенесла» столицю Запорізької області.

Через пошкодження мостів шлях доставки техніки та боєприпасів від Джанкоя до Мелітополя тепер іде через Армянськ трасами Е97 та Е58, збільшившись удвічі – до 300 кілометрів
Через пошкодження мостів шлях доставки техніки та боєприпасів від Джанкоя до Мелітополя тепер іде через Армянськ трасами Е97 та Е58, збільшившись удвічі – до 300 кілометрів
фото: міноборони РФ

Через пошкодження мостів шлях доставки техніки та боєприпасів від Джанкоя до Мелітополя тепер іде через Армянськ трасами Е97 та Е58, збільшившись удвічі – до 300 кілометрів (замість 157 км трасою через Чонгар).

Удар по мостах ускладнює логістику російської армії на окупованій території, підтвердив військовий аналітик Ян Матвеєв.

За словами експерта, якщо зруйнувати переправи у Чонгарі та пошкодити дорогу в районі Вірменська (траса Е97), то Запорізький фронт буде відрізаний від Криму. Зрозуміло, що постачання продовжиться (через Маріуполь), але воно ускладнене. А в умовах активних боїв дуже важливо зберігати якнайбільше шляхів постачання.

«ЗСУ можуть вражати мости та критичні точки транспортної інфраструктури далекобійними та точними ракетами Storm Shadow. А от у Росії, схоже, немає достатньо точної зброї, щоб бити мостами – можливо, тому російське командування залишило ідею зруйнувати мости через Дніпро», – зазначає аналітик.

Нагадаємо, у ніч проти 22 червня в окупованому Криму підірвали Чонгарський міст. У мережі з'явилися перші кадри пошкодженого моста на адмінкордоні Херсонської області та Криму.

До слова, українські військові на Запорізькому напрямку виявили датовані січнем пояснювальні записки російських солдатів, в яких ті пояснюють, чому відмовилися виконати наказ про наступ.

Читайте також: Україна готує удар у відповідь? Список об'єктів критичної інфраструктури РФ та Криму
Теги: Крим росія ЗСУ війна міст

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін вкотре продемонстрував перевагу західної зброї над російською
Навіщо Росія стріляла в африканських миротворців
19 червня, 13:26
Шебекіно опинилося в епіцентрі бойових дій
Жителі Шебекіно знали правду про війну. То чому ж мовчали?
3 червня, 14:04
Мілла Йовович народилася та перші п'ять років свого життя провела в Україні
У Дніпрі створили незвичайну інсталяцію, присвячену Міллі Йовович
2 червня, 12:45
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк
Радник голови Офісу президента оцінив ядерні погрози Лукашенка
17 червня, 13:09
Заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма – генератор економічних реформ на Банковій
Програма Опоблоку – дороговказ для реформ в Україні? авторська стаття
31 травня, 15:05
У результаті ворожої атаки на Київ у Деснянському районі столиці три людини загинули
Росіяни вбили дев’ятирічну дівчинку та її маму: що відомо про загиблих у Києві (фото)
1 червня, 09:57
СБУ затримала ворожого поплічника під час збору нових даних про дислокацію Сил оборони
Наводив ракети на заводи і «полював на Бредлі». Житель Миколаєва отримав підозру
Сьогодні, 10:19
Українські війська мужньо діють в умовах переваги ворога
Росіяни підтягують сили та здійснюють активний наступ на двох напрямках – Міноборони
19 червня, 17:23
Тимчасово окупована Нова Каховка після підриву Каховської ГЕС
Підрив Каховської дамби. ВООЗ запросила у Росії доступ на окуповану територію
20 червня, 10:14

Політика

Закликав до санкцій проти РФ: уряд Сербії відправив у відставку міністра економіки
Закликав до санкцій проти РФ: уряд Сербії відправив у відставку міністра економіки
Як удари по чонгарських мостах можуть вплинути на хід війни
Як удари по чонгарських мостах можуть вплинути на хід війни
Естонія оголосила новий пакет військової допомоги Україні
Естонія оголосила новий пакет військової допомоги Україні
Гауляйтер Сальдо пригрозив ударом по Молдові. Кишинів відреагував (відео)
Гауляйтер Сальдо пригрозив ударом по Молдові. Кишинів відреагував (відео)
Зеленський заявив, що Росія готує теракт на ЗАЕС. Кремль цинічно відреагував
Зеленський заявив, що Росія готує теракт на ЗАЕС. Кремль цинічно відреагував
Шмигаль зустрівся із держсекретарем США Блінкеном: про що говорили
Шмигаль зустрівся із держсекретарем США Блінкеном: про що говорили

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
Що спонукає біженців повернутися додому з Польщі: несподівані причини
43K
Мінування Запорізької АЕС: МАГАТЕ зробило заяву після візиту Гроссі
8970
У Києві стався вибух: горів багатоповерховий будинок
7544
Одна з країн ЄС планує назавжди закрити небо: озвучено причину
7092
«Найстрашніше тільки починається». Затоплена Херсонщина виходить на друге коло пекла
7050
«Далі буде». Розвідка прокоментувала удар по Чонгарському мосту

Новини

Авіація ЗСУ завдала 13 ударів по позиціях особового складу противника – Генштаб
Сьогодні, 07:09
Вибух у Києві, Світовий банк надасть ще $500 млн для України: головне за ніч
Сьогодні, 06:45
Спека, але місцями дощитиме: синоптики дали прогноз погоди на 22 червня
Сьогодні, 06:10
Попри повільний темп контрнаступу ЗСУ створюють умови для головного удару – ISW
Сьогодні, 04:23
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала годину
Сьогодні, 02:02
22 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:08

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту