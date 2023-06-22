Як удари по чонгарських мостах можуть вплинути на хід війни
Удари по чонгарських мостах удвічі подовжать один зі шляхів постачання армії РФ
У ніч проти 22 червня ЗСУ вдарили Чонгарськими мостами через затоку Сиваш на півночі Криму. Як видно на складеній міноборони РФ карті, цими мостами проходить найкоротша дорога з півострова в Генічеськ і Мелітополь, до якого окупаційна влада «перенесла» столицю Запорізької області.
Через пошкодження мостів шлях доставки техніки та боєприпасів від Джанкоя до Мелітополя тепер іде через Армянськ трасами Е97 та Е58, збільшившись удвічі – до 300 кілометрів (замість 157 км трасою через Чонгар).
Удар по мостах ускладнює логістику російської армії на окупованій території, підтвердив військовий аналітик Ян Матвеєв.
За словами експерта, якщо зруйнувати переправи у Чонгарі та пошкодити дорогу в районі Вірменська (траса Е97), то Запорізький фронт буде відрізаний від Криму. Зрозуміло, що постачання продовжиться (через Маріуполь), але воно ускладнене. А в умовах активних боїв дуже важливо зберігати якнайбільше шляхів постачання.
«ЗСУ можуть вражати мости та критичні точки транспортної інфраструктури далекобійними та точними ракетами Storm Shadow. А от у Росії, схоже, немає достатньо точної зброї, щоб бити мостами – можливо, тому російське командування залишило ідею зруйнувати мости через Дніпро», – зазначає аналітик.
Нагадаємо, у ніч проти 22 червня в окупованому Криму підірвали Чонгарський міст. У мережі з'явилися перші кадри пошкодженого моста на адмінкордоні Херсонської області та Криму.
До слова, українські військові на Запорізькому напрямку виявили датовані січнем пояснювальні записки російських солдатів, в яких ті пояснюють, чому відмовилися виконати наказ про наступ.
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