Не бойові «комарі», а суттєві «бджоли»: ЗСУ накрили окупантів на Херсонщині

Оборонці півдня анонсували хороші новини з лівого берега Дніпра

Російські окупанти маневрують на південному напрямку, а Збройні сили України завдають їм суттєвих ударів, повідомила в ефірі телемарафону керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

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«Ворог маневрує, вони побоюються нашої відповіді, вони її відчувають, вона — досить суттєва. Наразі ми ще не можемо звітувати про результати, але вони дуже «смачні», і ви їх почуєте дуже скоро. Цієї ночі було відпрацювання, і це вже не «комарі» — це вже суттєві «бджоли», — сказала вона.

За словами Гуменюк, загарбники «продовжують вогневий терор правого берега Дніпра», обстрілюючи деокуповані території й ті, які не були «під чоботом ворога», з метою тиску на мирне населення.

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Як відомо, російські загарбники атакували з артилерії підприємство критичної інфраструктури у Херсоні.

Крім того, на Запоріжжі ЗСУ знищили базу окупантів із ФСБшниками.

Тим часом на Луганщині окупанти зазнають серйозних втрат.

Нагадаємо, триває 307-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське і Стельмахівка Луганської області та Диліївка, Красногорівка, Водяне, Веселе, Мар’їнка і Побєда на Донеччині.