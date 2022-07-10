У боях на Луганщині загинув грузинський боєць

На війні загинуло вже 17 грузинських бійців

В Україні загинув ще один грузинський боєць – він воював на Луганщині. Про це повідомило видання SOVA.

За даними видання, про його загибель повідомив грузинський доброволець Ромео Фарулава, який воює в Україні. Зазначається, що у війні загинуло вже 17 грузинських бійців.

Точно невідомо, скільки добровольців із Грузії воює в Україні проти Росії, але їхня кількість оцінюється сотнями. Зокрема, вони воюють у «Грузинському легіоні», батальйоні «Азов», Інтернаціональному легіоні тощо.

Раніше повідомлялося, що на сході України в бою з російськими окупантами загинув 33-річний командир взводу ЗСУ Євген Олефіренко з позивним «Елвіс». Життя воїна-героя обірвалося 7 липня.

Під час бою з російською навалою в районі Лисичанська на Луганщині загинув командир батальйону зі складу полку імені Кастуся Калиновського ЗСУ з позивним Брест. Ще кілька білоруських добровольців зникли безвісти та потрапили в полон.

До слова, триває 137-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти України. Відзначено переміщення окремих підрозділів ворога в район Білогорівки на Луганщині.