«Місто, якого більше не існує». У мережі з’явилися фото зруйнованої Мар'їнки
Жорстокі бої в Мар’їнці тривають щогодини
Фотографи Костянтин і Влада Ліберови разом з аеророзвідниками 79 ОДШБ, які боронять Мар'їнку, показали, як зараз виглядає вщент зруйноване окупантами місто. Світлини опубліковано в Instagram.
«Рік тому це було маленьке затишне місто. Працювали школи, магазини, лікарні. В людей було життя. Те, що ви бачите на цих фото і відео – відбулось за минулий і цей рік. Ось так Марʼїнка виглядає сьогодні», – йдеться в повідомленні.
Автори фото разом із оборонцями 11 травня провели на околицях Марʼїнки. Добирались вночі, всі дороги прострілюються.
«Те, що ми побачили – місцями гірше за документальні кадри зруйнованих міст часів Другої Світової, що нам доводилось бачити», – зазначають вони.
Зазначається, що жорстокі бої в місті тривають щогодини.
Нагадаємо, триває 443-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - відбито 44 атаки ворога. Найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар’їнка.
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