РФ відправила до Мар'їнки «штурмові підрозділи Z»

На підготовку «штурмових підрозділів» російське командування виділяє максимум два тижні

Російське командування перекинуло для боїв під Мар’їнку Донецької області так звані штурмові підрозділи Z. Їх завезли туди замість десантників. Про це повідомив керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський в ефірі телемарафону.

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«На сьогодні почали за принципом ПВК «Вагнера» набирати до штурмових підрозділів просто людей з кримінальним минулим. Існує окремий статут для цих підрозділів, який чітко визначає, що поранених з поля бою не евакуюють. Чому? Для того, щоб не відволікати від штурмових дій особовий склад, який не пошкоджений», – розповів Дмитрашківський.

Зазначається, що згідно з отриманими ворожими документами, на підготовку цих «штурмових підрозділів» російське командування виділяє максимум два тижні.

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«До нас потрапили деякі документи, а саме: «Положення про штурмові роти Z» восьмої загальної військової армії РФ. Там чітко зазначено, що на підготовку даних підрозділів виділяється всього 10-15 днів», – каже Дмитрашківський.

Речник зазначив, що це занадто мало, щоб підготувати якісно для формування колективу, який буде працювати злагоджено.

Нагадаємо, триває 423-тя доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. На них українські захисники відбили 53 ворожі атаки. В епіцентрі бойових дій залишається місто Бахмут.