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    Події в Україні

    ЗСУ взяли під контроль село на Херсонщині (відео)

    ЗСУ взяли під контроль село на Херсонщині (відео)
    фото з відкритих джерел

    Захисники повністю звільнили село від окупантів

    Військовослужбовці Збройних сил України повністю звільнили від російських окупантів і взяли під свій контроль село Іванівка на Херсонщині.

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    Як раніше повідомлялося, 11 липня Збройні сили взяли під контроль село Іванівка в Херсонській області. Про це повідомила 60-а окрема піхотна бригада оперативного командування «Каховка» Сухопутних військ Збройних сил України в Facebook.

    «Завдяки злагодженій роботі військовослужбовцям 60 ОПБРвдалося взяти під контроль черговий населений пункт. Від російських окупантів у Іванівці залишилися лише страшні спогади та «мертва» військова техніка», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, президент Володимир Зеленський наказав військовим деокупувати прибережні райони на півдні, для цього Україна збирає бойові сили.

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    Теги: росія окупанти війна Херсонщина Україна окупація #stoprussia
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    ЗСУ взяли під контроль село на Херсонщині (відео)