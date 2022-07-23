ЗСУ взяли під контроль село на Херсонщині (відео)

Захисники повністю звільнили село від окупантів

Військовослужбовці Збройних сил України повністю звільнили від російських окупантів і взяли під свій контроль село Іванівка на Херсонщині.

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Як раніше повідомлялося, 11 липня Збройні сили взяли під контроль село Іванівка в Херсонській області. Про це повідомила 60-а окрема піхотна бригада оперативного командування «Каховка» Сухопутних військ Збройних сил України в Facebook.

«Завдяки злагодженій роботі військовослужбовцям 60 ОПБРвдалося взяти під контроль черговий населений пункт. Від російських окупантів у Іванівці залишилися лише страшні спогади та «мертва» військова техніка», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський наказав військовим деокупувати прибережні райони на півдні, для цього Україна збирає бойові сили.