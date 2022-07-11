ЗСУ звільнили ще одне село на Херсонщині (відео)

Українські захисники продовжують звільняли населені пункти України від загарбників. Зокрема, Збройні сили взяли під контроль село Іванівка в Херсонській області. Про це повідомляє 60-а окрема піхотна бригада оперативного командування «Каховка» Сухопутних військ Збройних сил України в Facebook.

«Завдяки злагодженій роботі військовослужбовцям 60 опбр вдалося взяти під контроль черговий населений пункт. Від російських окупантів у Іванівці залишилися лише страшні спогади та «мертва» військова техніка», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський наказав військовим деокупувати прибережні райони на півдні, для цього Україна збирає бойові сили.

До слова, триває 138-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. На Донецькому напрямку присутні ознаки підготовки підрозділів противника до активізації бойових дій на Краматорському та Бахмутському напрямках.