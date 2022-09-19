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ЗСУ збили рідкісний дрон-розвідник окупантів (фото)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
ЗСУ збили рідкісний дрон-розвідник окупантів (фото)
Дрон сімейства багатоцільових безпілотних авіаційних комплексів «Птеро» 
фото: Юрій Бутусов/ Telegram

На Миколаївщині приземлився ворожий «Картограф» 

Українські військові збили російський розвідувальний безпілотник на Миколаївщині. Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов. Йдеться про БПЛА «Картограф».

На опублікованих фото залишків корпусу безпілотника видно 12 камер, якими він оснащений. Вказує на модель і характерний синій колір корпусу.

Безпілотник призначений для проведення панорамної аерофото- та відео зйомки з можливістю передачі зібраної інформації на пункт управління в режимі реального часу. Його можна застосовувати для дорозвідки з метою коригування вогню артилерії або ракетних ударів.

3 фото
На весь екран

Зовні БПЛА справді схожий на літальний апарат сімейства «Орлан», але має низку відмінностей. Окремі складові БПЛА, зокрема оптико-електронна система, виготовлені російською компанією, яка перебуває під санкціями США та працює спільно із заводом виробником БПЛА «Орлан».

Імовірно, модель безпілотника використовує не Міністерство оборони Росії, а Федеральна служба безпеки РФ.

Нещодавно, 2 вересня українські військові приземлили ще один «Картограф». 

Нагадаємо, сьогодні, 19 вересня, стало відомо, що ЗСУ над Дніпропетровщиною збили ворожий безпілотник.

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Теги: відео безпілотник модель військові

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