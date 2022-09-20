Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ збили ворожий штурмовик Су-25 та дрон-камікадзе

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
ЗСУ збили ворожий штурмовик Су-25 та дрон-камікадзе
Долітався ще один Су-25
фото з відкритих джерел

Авіація рашистів зазнала втрат

20 вересня, близько 17.00 години, на Херсонщині, військовослужбовцями зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування «Південь» збито черговий російський штурмовик Су-25. Про це повідомило Командування Повітряних Сил Збройних Сил України.

А близько 16.00 години, на Миколаївщині, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» збито ворожий дрон-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва, який російські окупанти маркують як «Герань-2».

ЗСУ збили ворожий штурмовик Су-25 та дрон-камікадзе фото 1

Це баражуючий боєприпас, вагою 200 кг та розмахом крил у 2,5 метри. 

Нагадаємо, напередодні ЗСУ знищили літак Су-25, керовану авіаційну ракету та три БпЛА противника.

Читайте також:

Теги: окупанти авіація літак

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Застосовують спеціально обладнані борти 
Як поранених військових перевозять та годують у літаках (відео)
16 вересня, 14:40
Іспанія протягом останніх днів передала Україні 75 піддонів великокаліберних боєприпасів
Іспанія відправила в Україну ще п’ять літаків з боєприпасами
17 вересня, 19:47
Противник завдає вогневого впливу з танків, мінометів та артилерії
ЗСУ знищили літак Су-25, керовану авіаційну ракету та три БпЛА противника
Вчора, 18:27

Події в Україні

Сама і без хати. Фото з Харківщини, які розбивають серце 
Сама і без хати. Фото з Харківщини, які розбивають серце 
Снаряди розірвалися на людських городах: окупанти обстріляли Сумщину (фото)
Снаряди розірвалися на людських городах: окупанти обстріляли Сумщину (фото)
Рашисти вдарили по Запоріжжю ракетами С-300 
Рашисти вдарили по Запоріжжю ракетами С-300 
Гайдай пояснив, що завадило армії Путіна захопити 100% Луганщини
Гайдай пояснив, що завадило армії Путіна захопити 100% Луганщини
Вибухи у Запоріжжі: в області оголошена тривога
Вибухи у Запоріжжі: в області оголошена тривога
ЗСУ збили ворожий штурмовик Су-25 та дрон-камікадзе
ЗСУ збили ворожий штурмовик Су-25 та дрон-камікадзе

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
167K
«Зміни незворотні». Соратник Путіна виступив із цинічною заявою про «референдуми»
107K
Часткова анексія двох областей поставить Кремль у дивне становище – ISW
99K
Уряд готовий співпрацювати з окупаційними адміністраціями. Скандальні закони вже у Раді
97K
Сигнали тривожні для України та світу. Навіщо Патрушев їздив до Китаю
28K
Соцмережі передбачили, хто може стати президентом після Путіна
27K
Журналісти з’ясували, скільки в’язнів уже завербувала ПВК «Вагнера»

Новини

Резерви закінчуються: Росія жене на війну викладачів військових училищ
Сьогодні, 07:12
ЗСУ знищили дві бази окупантів на Луганщині – Генштаб
Сьогодні, 06:55
ЗСУ відбили три атаки ворога і знищили об’єкти ППО окупантів
Вчора, 06:50
П'ять новин вихідних, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
18 вересня, 21:18
ЗСУ розбили резерви окупантів та відбили п’ять атак – Генштаб
17 вересня, 07:05
П'ять новин 16 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
16 вересня, 21:18

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту