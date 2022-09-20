ЗСУ збили ворожий штурмовик Су-25 та дрон-камікадзе

Долітався ще один Су-25

Авіація рашистів зазнала втрат

20 вересня, близько 17.00 години, на Херсонщині, військовослужбовцями зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування «Південь» збито черговий російський штурмовик Су-25. Про це повідомило Командування Повітряних Сил Збройних Сил України.

А близько 16.00 години, на Миколаївщині, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» збито ворожий дрон-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва, який російські окупанти маркують як «Герань-2».

Це баражуючий боєприпас, вагою 200 кг та розмахом крил у 2,5 метри.

Нагадаємо, напередодні ЗСУ знищили літак Су-25, керовану авіаційну ракету та три БпЛА противника.