Росіяни пригнали на Запоріжжя близько 80 танків та перегруповують сили

Бойові дії у Запорізькій області незабаром можуть загостритися

Загарбники проводять ротацію на Запоріжжі, після перегрупування бойові дії можуть загостритися. Про це заявив розповів очільник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Старух.

«Розслаблятися немає часу. У ворогів зараз ротація, за останній місяць доставили приблизно 80 старих танків. Ніхто не розуміє, де вони будуть використані, частину залучили у створенні оборони. Після перегрупування можуть загостритися бойові дії», – попередив він.

Очільник Запорізької ОВА також зазначив, що область продовжує укріплювати оборону. Він наголосив, що посилення оборонних рубежів допоможе зменшити шанси загарбників на успішний наступ.

«Під час візиту до Запоріжжя президент дав доручення посилити оборонні позиції. В нас дуже багато чого зроблено. Фахове військове керівництво посилило захист. Вся Україна надішле додаткову техніку та лісоматеріали для додаткового посилення ліній оборони. Підприємства Запоріжжя виготовляють металеві укріплення. Краще опиратися на щільну оборону навіть при наступальних заходах», – сказав Старух.

Очільник області також зазначив, що з початку березня загарбники почали заявляти про так званий референдум.

«На тимчасово окупованих територіях продовжують працювати органи влади, які підпорядковані Україні. Запорізька область й надалі буде частиною України, а незаконні спроби окупантів відокремити її від держави не будуть визнані ні міжнародними партнерами, ні населенням», – запевнили в ОВА.

Нагадаємо, раніше очільник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив, що майже 60% території регіону тимчасово окупували російські війська, на частині тривають бої. За його словами, 77 населених пунктів Запорізької області знеструмлені через бойові дії. Ворог зруйнував 2701 об’єкт інфраструктури, з яких на сьогодні відновлено майже 700.

Додамо, що 5 червня президент Володимир Зеленський з робочим візитом відвідав Запорізьку область. Під час робочої поїздки до Запорізької області президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військових.