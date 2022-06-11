Окупанти знову атакували Сумщину дронами
Вороги скидали вибухівку та били з артилерії
У суботу, 11 червня, російські військові застосували безпілотники для атаки на один із регіонів Сумської області. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький в Telegram.
«Після 13 години на територію Великописарівської громади ворог скинув дві вибухівки з безпілотника», – розповів Живицький.
Також, за його словами, росіяни одразу розпочали артобстріл території, на яку скинули вибухівку. Усього було 12 атак.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що вороги атакують Сумщину дронами-камікадзе.
Також рашисти вночі обстріляли Сумщину з мінометів (фото).
Напередодні на Сумщині ворог лупив із артилерії та мінометів, загинула людина.