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    Події в Україні

    Окупанти знову атакували Сумщину дронами

    Рашисти влаштували наліт із допомогою безпілотників &ndash; голова ОВА - Окупанти знову атакували Сумщину дронами
    Рашисти влаштували наліт із допомогою безпілотників – голова ОВА
    фото: Дмитро Живицький/ Telegram

    Вороги скидали вибухівку та били з артилерії

    У суботу, 11 червня, російські військові застосували безпілотники для атаки на один із регіонів Сумської області. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький в Telegram.

    «Після 13 години на територію Великописарівської громади ворог скинув дві вибухівки з безпілотника», – розповів Живицький.

    Також, за його словами, росіяни одразу розпочали артобстріл території, на яку скинули вибухівку. Усього було 12 атак.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що вороги атакують Сумщину дронами-камікадзе.

    Також рашисти вночі обстріляли Сумщину з мінометів (фото).

    Напередодні на Сумщині ворог лупив із артилерії та мінометів, загинула людина.

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    Теги: росія окупанти війна Сумщина військові Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти знову атакували Сумщину дронами