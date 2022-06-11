Окупанти знову атакували Сумщину дронами

Вороги скидали вибухівку та били з артилерії

У суботу, 11 червня, російські військові застосували безпілотники для атаки на один із регіонів Сумської області. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький в Telegram.

«Після 13 години на територію Великописарівської громади ворог скинув дві вибухівки з безпілотника», – розповів Живицький.

Також, за його словами, росіяни одразу розпочали артобстріл території, на яку скинули вибухівку. Усього було 12 атак.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що вороги атакують Сумщину дронами-камікадзе.

Також рашисти вночі обстріляли Сумщину з мінометів (фото).

Напередодні на Сумщині ворог лупив із артилерії та мінометів, загинула людина.

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