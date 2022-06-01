Військові знищили суперсучасний російський гелікоптер Ка-52 «Алігатор»

Гелікоптер Ка-52 «Алігатор» вважається командирською машиною

31 травня на території Харківської області мобільна вогнева група зенітно-ракетного артдивізіону 93 бригади «Холодний Яр» збила російський гелікоптер Ка-52, відомий як «Алігатор». Про це повідомили у пресслужбі бригади.

Збитий гелікоптер Ка-52 – один з тих, про які повідомляв Генштаб ЗСУ 30 травня: на північ від Ізюма росіяни утримували вертолітну ескадрилью Ка-52 в готовності до застосування, кажуть у бригаді.

«Сьогодні завдяки цьому підрозділу холодноярців ескадрилья трохи поріділа. Дані про збиття «Алігатора» підтвердила розвідка», – йдеться у повідомленні бригади.

За словами військовослужбовця бригади Івана, збили Ка-52 з переносного зенітно-ракетного комплексу «Ігла».

«По наших позиціях на Ізюмському напрямку постійно працювали ворожі вертольоти. Закидували некерованими авіаційними ракетами. Сьогодні знову вилетіло два гелікоптери. Один із них вдалося збити за допомогою ПЗРК «Ігла», – сказав Іван.

Як повідомлялося, ЗСУ розгромили взвод десантників із Псковської області.

Нагадаємо, Збройні Сили України знову завдали удару по позиціях російських військ у Чорнобаївці в Херсонській області. В результаті був знищений склад боєприпасів окупантів.