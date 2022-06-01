Президент звернувся до тих, хто намагається вказувати, як ЗСУ треба воювати
Діяти треба обережно, цінуючи життя, зазначив Зеленський
Президент України Володимир Зеленський звернувся до тих, хто намагається вказувати, як ЗСУ треба воювати.
«Хочу сьогодні звернутись і до тих в Україні, хто намагається, скажімо так, «підганяти» Збройні Сили нашої держави чи вказувати, як треба наступати й де відкинути ворогів найперше. Україна цінує кожну думку. Але Україна цінує насамперед кожне життя. І це аксіома. І Україна ніколи не робитиме, як Росія, яка кидає людей у пекло боїв лише тому, що в Москві побажали щось захопити за декілька днів або до певної дати. Наші військові, розвідка, Нацгвардія та всі, хто залучений до оборони держави, поступово, але невідворотно зривають всі плани окупантів», – сказав він.
За його словами, ситуація на Донбаському напрямку дуже складна.
«Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Курахове зараз в епіцентрі протистояння. Враховуючи наявність у Сєвєродонецьку великого хімічного виробництва, удари російської армії там, зокрема сліпе авіабомбардування, – це просто божевілля. Але на 97-й день такої війни вже не дивує, що для російських військових будь-яке божевілля – абсолютно прийнятне», – зазначив президент.
При цьому, Зеленський наголошує, що на Херсонському напрямку є певні успіхи, як і просування на Харківщині, а на Запоріжжі Збройні Сили України стримують тиск окупантів, ключовий напрямок – Гуляйполе та Оріхове.
«Звичайно, кожному в Україні хочеться, щоб усі наші території, усі наші люди були звільнені вже сьогодні, якнайшвидше. Повне відновлення територіальної цілісності нашої держави – це наша мета. Але діяти треба обережно, цінуючи життя», – наголосив президент України.
Президент Володимир Зеленський розповів, що Україна втрачає щодня до сотні своїх захисників, а кількість поранених за день перевищує кілька сотень.