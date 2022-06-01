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    Новини

    Українські захисники ліквідували ще 200 рашистів: оновлені дані про втрати ворога

    В Україні загинуло уже 30700 російських окупантів - Українські захисники ліквідували ще 200 рашистів: оновлені дані про втрати ворога
    В Україні загинуло уже 30700 російських окупантів
    фото: Генштаб ЗСУ

    Протягом доби окупаційні війська втратили ще три танки та один гелікоптер

    Від початку повномасштабного вторгнення Росії українські військові ліквідували 30 700 окупантів та декілька тисяч одиниць техніки. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

    Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 1 червня орієнтовно склали:

    • особового складу – 30700 (+200) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 1361 (+3) од,
    • бойових броньованих машин ‒ 3343 (+41) од,
    • артилерійських систем – 659 (+10) од,
    • РСЗВ – 207 (+0) од,
    • засоби ППО – 94 (+1) од,
    • літаків – 208 (+0) од,
    • гелікоптерів – 175 (+1) од,
    • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 519 (+4),
    • крилаті ракети – 120 (+0),
    • кораблі /катери – 13 (+0) од,
    • автомобільної техніки та автоцистерн – 2290 (+15) од,
    • спеціальна техніка – 49 (+1).

    У Генштабі додали, що найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямках.

    Втрати Росії станом на 1 червня

    Втрати Росії станом на 1 червня

    Нагадаємо, триває 98-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти основні зусилля зосереджують на веденні наступальних дій на Донецькому напрямку.

    Зокрема, за минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито дев’ять атак ворога, знищено два танки, тринадцять артилерійських систем, вісім бойових броньованих машин та шість ворожих автомобілів. У Херсонській та Миколаївській областях втрати російських окупантів, окрім військової техніки, склали близько сімдесяти осіб.

    Читайте також: Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 1 червня
    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Українські захисники ліквідували ще 200 рашистів: оновлені дані про втрати ворога