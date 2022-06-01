Інструктор «Азова» про оборону Маріуполя: бійці полку усі завдання виконали ідеально

Головне завдання полку «Азов» у Маріуполі – це був захист міста і цивільного населення

Захисники Маріуполя виконали поставлене перед ними завдання, фактично зробивши неможливе. Про це сказав підполковник грузинської армії у відставці, а нині – громадянин України й інструктор полку «Азов» Георгій Купарашвілі, один із тих, хто обороняв Маріуполь з початку широкомасштабного вторгнення Росії у інтерв’ю «Радіо Свобода».

Купарашвілі отримав поранення у Маріуполі, його оперували у підвалі заводу «Азовсталь» і, попри великий ризик загинути, він зміг звідти евакуюватися.

За словами військового, коли Маріуполь опинився в оточенні, у місті було приблизно три тисячі українських військовослужбовців. Це полк «Азов», 3057 частина Національної гвардії, патрульна служба поліції (хлопці з патрульної служби до кінця залишилися), була частина прикордонників і два батальйони від 36-ї бригади морської піхоти.

Купарашвілі пояснив, що головним завданням полку «Азов» був захист міста та його населення. Однак полк мав і низку бойових завдань.

«Перед «Азовом» було поставлене завдання – захистити місто і цивільне населення, це – основна мета. Але було й три бойові завдання. «Азову» було поставлено завдання дати можливість Збройним силам України підняти оперативний резерв, викликати людей, підготувати оперативний резерв. Друге завдання було – перегрупування сил, які б відбили російських окупантів, тим більше – у цей час вони натискали сильно на Київ. Ми своїм опором відтягнули на себе велику кількість сил противника.

Отже, треба було прийняти їх на себе, щоб дати можливість виконати три бойові завдання: підготувати оперативний резерв, друге – це перегрупувати сили та третє – дати можливість країні виграти час, щоб завести від наших міжнародних друзів та партнерів те озброєння, яке нам потрібне», – сказав він

Інструктор «Азову» заявив, що бійці полку усі дані їм завдання виконали ідеально. Водночас він визнав, що захисники Маріуполя зазнали важких втрат.

«Країні потрібно було виграти час. І «Азов» ось ці всі три завдання виконав ідеально. На жаль, з важкими втратами, але «Азов» вистояв. Це було неможливо. Але хлопці це зробили. «Азов», якому у підпорядкуванні були ще віддані сили – з поліції, Національної гвардії, прикордонників, морських піхотинців – гарнізон завдання виконав.

Ви уявіть: якийсь маленький підрозділ дав ляпаса плану Путіна та його генералам. Вони не чекали. Ми стягнули на себе всю цю силу, щоб дати можливість іншим перегрупуватися, відновити оперативні резерви. Це – довгий час. І «Азов» перетягнув цей час на себе», – зазначив Купарашвілі.

На думку Купарашвілі, росіяни розлютилися тим, як чинять опір захисники Маріуполя, як «ганьблять перед усім світом» Росію. Тому почалися масовані бомбардування.

«Вони почали нас просто бомбити та максимально кидати всі сили, що в них були. «Азов» зробив усе, щоб евакуювати цивільних, які залишилися на «Азовсталі», яких ми забирали з міста під час бойових дій і туди їх сховали. Їх треба було евакуювати. Підрозділ не здався, він зробив все, щоб дати час країні змусити міжнародне співтовариство натиснути на Росію, щоб ці окупанти дали можливість евакуювати цивільних людей. «Азов» зробив усе, що від нього вимагалося – і навіть більше. Настільки більше, що це увійде у світову історію», – вважає він.

Інструктор «Азову» наголосив, що хлопці зробили надлюдський вчинок: ухвалили морально тяжке рішення – здаватися в полон. Однак він вважає це рішення правильним.

«Хлопці зробили надлюдський вчинок: ухвалили морально тяжке рішення – здатися в полон. Але життя наших хлопців, думаю, важливіше. Це війна, ми знали це. Ми знали, що «Азов» може загинути. Але це робилося для тієї ідеї, заради якої ми створювалися – для нашої держави. І, я думаю, мети ми досягли. «Азов» досяг своєї мети. Сам Маріуполь уже стратегічного значення жодного не мав. Ухвалили рішення, що найголовніше – життя наших хлопців», – сказав Купарашвілі.

Нагадаємо, понад 80 днів українські захисники тримали оборону Маріуполя. 16 травня розпочалась евакуація українських захисників із заблокованого російськими загарбниками заводу «Азовсталь».

Президент України Володимир Зеленський заявив, що до перемовин про виведення українських бійців з «Азовсталі» залучалися лідери Франції, Туреччини, Ізраїлю і Швейцарії. Після виведення українських військових з «Азовсталі», згідно з домовленостями, вони очікуватимуть на обмін.

Водночас станом на сьогодні рідні українських військовослужбовців, захоплених російськими військами або зниклих безвісти після захисту заводу «Азовсталь» у Маріуполі, розповіли, що вони мало або зовсім не мають інформації про місцеперебування їхніх близьких.