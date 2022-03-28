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    Думки вголос

    Порівняння: Донецьк після «восьми років обстрілів Україною» і Харків після місяця «денацифікації»

    Російські Zондеркоманди перемелюють без жодної жалості мирні квартали разом із населенням - Порівняння: Донецьк після «восьми років обстрілів Україною» і Харків після місяця «денацифікації»
    Російські Zондеркоманди перемелюють без жодної жалості мирні квартали разом із населенням

    Лише зараз стало очевидно, як гуманно та акуратно діяли українські військові на Донбасі.

    Мовою оригіналу

    На первых трех фото центр Донецка после «восьми лет страшных украинских обстрелов». На вторых трех фото – центр Харькова, спустя месяц после начала «денацификации».

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    Порівняння: Донецьк після «восьми років обстрілів Україною» і Харків після місяця «денацифікації»
    Порівняння: Донецьк після «восьми років обстрілів Україною» і Харків після місяця «денацифікації»
    Порівняння: Донецьк після «восьми років обстрілів Україною» і Харків після місяця «денацифікації»
    Порівняння: Донецьк після «восьми років обстрілів Україною» і Харків після місяця «денацифікації»
    Порівняння: Донецьк після «восьми років обстрілів Україною» і Харків після місяця «денацифікації»
    Порівняння: Донецьк після «восьми років обстрілів Україною» і Харків після місяця «денацифікації»

    Только сейчас для всех стало очевидно, насколько гуманно и аккуратно все это время действовали украинские военные на Донбассе, насколько они старались беречь мирных жителей и не причинять урона захваченным украинским городам.

    И как контрастирует с этим тактика российских Zондеркоманд, которые перемалывают без всякой жалости мирные кварталы вместе с населением, намеренно нанося максимальный ущерб и получая удовольствие от массовой гибели граждан Украины...

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Харків росія окупанти війна Донецьк Україна окупація #stoprussia
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    Порівняння: Донецьк після «восьми років обстрілів Україною» і Харків після місяця «денацифікації»