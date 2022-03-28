Порівняння: Донецьк після «восьми років обстрілів Україною» і Харків після місяця «денацифікації»

Лише зараз стало очевидно, як гуманно та акуратно діяли українські військові на Донбасі.

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На первых трех фото центр Донецка после «восьми лет страшных украинских обстрелов». На вторых трех фото – центр Харькова, спустя месяц после начала «денацификации».

Только сейчас для всех стало очевидно, насколько гуманно и аккуратно все это время действовали украинские военные на Донбассе, насколько они старались беречь мирных жителей и не причинять урона захваченным украинским городам.

И как контрастирует с этим тактика российских Zондеркоманд, которые перемалывают без всякой жалости мирные кварталы вместе с населением, намеренно нанося максимальный ущерб и получая удовольствие от массовой гибели граждан Украины...

Джерело: блог Дениса Казанського

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