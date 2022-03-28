Посол Юрій Мушка: Пункти переходу в Словаччину опівдні взагалі порожні

Що отримують українські біженці, які вирішують зупинитися у Словаччині

Із 24 лютого, з початку розв’язаної Росією війни проти України, понад 3,5 млн. українців виїхали за межі держави у пошуках безпеки. Головним чином це жінки, діти і чоловіки літнього віку. Також відомо, що переважна більшість українців потрапила до країн ЄС. Зокрема, найбільший потік припав на Польщу, з якою Україна має багато пунктів перетину кордону.

«Главком» розпитав посла України в Словацькій республіці Юрія Мушку, як зустрічають вимушених переселенців у цій країні та як допомагають з житлом та роботою.

– На сьогоднішній день 245 тис. українців заїхало в Словаччину і лише 141 особа отримала статус біженця, – каже посол. – А зареєструвалось на отримання статусу біженця майже 50 тис. українців. Це ті, хто зареєструвався на рік. Це як всюди в Європейському Союзі, щоб мати можливість перевищувати три місяці перебування в ЄС згідно із шенгенськими правилами.

Президент Словацької Республіки зустрічає біженців з України на словацько-українському кордоні (фото: www.reddit.com)

«Главком» детально писав, як приймають наших людей у Німеччині. А як зустрічають українців у Словаччині?

Словаки зустрічають наших біженців абсолютно позитивно. Наші люди мають можливість найти квартиру для оренди, хоча їх, очевидно, стало набагато важче, їх не вистачає. Треба розуміти масштаби країни, адже Словаччина – не Польща, вона менша. Тому звичайно, це проблема. Але багато хто не затримується, їде далі у Чехію, ситуація зараз контрольована.

Вдень кордон перетинає близько трьох тисяч осіб на противагу 10-11, коли були пікові навантаження.

Жінка з двома дітьми перетинає словацько-український кордон біля Ублі (фото: afp)

«Зараз немає жодних перешкод перетнути кордон із Словаччиною»

Розповсюджувалась інформація, що словацький уряд заявляв про готовність відкрити більше пунктів перетину кордону з Україною, якщо це буде потрібно…

По-перше, перехід не можна відкрити за один день. А, по-друге, наші переходи о 12-й годині ранку взагалі порожні, що там збільшувати? Там немає жодної душі.

Іншими словами, зараз немає жодних перешкод перетнути кордон з України в Словаччину. Тому немає і потреби збільшувати пункти перетину кордону і не було.

Так, звичайно, були пікові навантаження. Але в цілому пункти перетину кордону з цим справились.

А як, до речі, розуміти повідомлення ЗМІ, що словацький уряд санкціонував розміщення близько 1500 військовослужбовців для охорони кордону з Україною після вторгнення РФ на українську територію.

Це повна дурня, і я не буду на це реагувати.

«Наші біженці мають право на роботу»

Яку грошову допомогу надають українським біженцям в Словаччині?

Поки що про грошову допомогу не йдеться. Українцям надають невідкладну медичну допомогу безкоштовно. І наші біженці мають право на роботу.

Якщо громадянин України зареєструвався на рік, то це автоматично означає право на роботу і на невідкладну медичну допомогу.

А чи є можливість реєструватися на інший відрізок часу, скажімо на півроку чи більше року?

Ні, такого немає. Лише на рік, як в інших країнах Європейського Союзу. Не забувайте, що мова йде про шенгенську зону, тому це загальне правило. А скільки ви будете, це залежить від вас.

Хочу підкреслити, що це надає українцям можливість тут легально перебувати протягом року, але вам не обов’язково стільки сидіти тут. Це правило, а не обов’язок.

Роботу можна шукати через центри зайнятості або через знайомих. Головне, що реєстрація дає право на роботу. Іншими словами, українці можуть працювати без необхідності отримання додаткових дозволів за умови тимчасового притулку, проте вони не можуть вести підприємницьку діяльність.

Безкоштовні послуги і консультації з пошуку житла і роботи українці можуть отримати на сайті «Міграційний інформаційний центр Словаччини». Багато вакансій для українців можна знайти на сайті Jooble. Також віддалені вакансії пропонують на українських сайтах Happy Monday, UA talents, Hire forUkraine.

11-річний хлопчик Хасан самостійно прибув до Словаччини, подолавши 1200 км із Запоріжжя з двома невеликими сумками, паспортом і телефоном родичів. Мати Хасана Юлія Пісецька не могла залишити саму свою маму, яка не може пересуватися самостійно (фото міністерства внутрішніх справ Словаччини)

А яка ситуація зі школами та садками в Словаччині, чи можуть наші біженці там влаштувати своїх дітей?

Зі школами ситуація простіша. По-перше, є можливість учитися по інтернету, тобто дистанційно, як це було при ковіді на українській платформі. У Словаччині також є українська платформа. А якщо віддавати дитину в словацьку школу, потрібно трохи часу, щоб вона вивчила словацьку мову. Тут її швидко вивчають. Окрім того, для студентів та біженців існують безкоштовні курси.

Щодо садочків, то з ними тут сутужно, як і в Києві. Хронічно їх не вистачає як державних, так і платних. І Словаччина в цьому плані не відрізняється.

«Нашим біженцям можна безкоштовно користуватись транспортом»

Які ще пільги мають українські біженці у Словаччині?

Нашим біженцям можна безкоштовно користуватись транспортом. Залізнична компанія Словацької Республіки (ZSSK) та автобусний перевізник Slovak Lines пропонують безкоштовні послуги для українських громадян.

Міністр транспорту Словаччини Андрей Долежал закликав усі органи місцевого самоврядування Словаччини за прикладом ZSSK запровадити нульовий тариф на весь громадський транспорт для українців, які рятуються від війни. Також безкоштовними є телефонні картки та телефонні автомати для українців.

22 березня депутати Національної ради Словацької Республіки схвалили закон, який регулює надбавку за допомогу біженцям з України та за відповідні умови їх розміщення у себе. Згідно з цим законом, словаки отримуватимуть допомогу від 500 до 1250 євро на місяць, в залежності від кількості кімнат, що надаються біженцям. Це відповідає дійсності?

Так. це зроблено для того, щоб компенсувати витрати словакам, які безкоштовно чи за символічну невелику плату, умовно 10 євро, надають житло українським біженцям.

15 березня Київ відвідали глави трьох урядів Польщі, Словенії та Чехії, що було сприйнято Україною, за словами президента Володимира Зеленського, як «потужне свідчення підтримки». Дивує, що там не було глави словацького уряду. Може, ви знаєте причину?

Все дуже просто. Треба подивитися, де був у цей час словацький прем’єр.

…і де він був?

Він був у Папи Римського. (Прем’єр Словаччини Едуард Хегер зустрічався з Папою Римським 14 березня, Pope Francis and Slovak PM Hegerdiscuss war in Ukraine - Vatican News – «Главком»)

Чи приєднується Словаччина до підготовленого Польщею разом зі Словенією та Чехією плану з 10 пунктів, які має виконати ЄС, щоб покласти край війні в Україні? Цей план було оприлюднено польським прем’єром Матеушем Моравецьким у статті, опублікованій виданням Politico.

Не знаю. У мене немає такої інформації.

Під час пресконференції 18 березня з главою Пентагону Ллойдом Остіном міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що його уряд готовий надати Україні зенітно-ракетні комплекси великої дальності С-300. Окрім того, за його словами, Словаччина також може направити Україні винищувачі МіГ-29 радянського виробництва, якщо замість них НАТО забезпечить Словаччину американськими F-16. Як розвивається ця ситуація?

Я не чув, що словаки нам пообіцяли С-300 і МіГ-29. І в принципі, я такі речі не коментую.

Глава Пентагону Ллойд Остін та міністр оборони Словаччини Ярослав Надь (фото: reuters)

Але цю новину практично того ж дня вже прокоментували в Москві, зокрема, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров? Він заявив, що радянські та російські системи ПРО не можуть бути передані до третіх країн. Більше того, за його словами, така передача буде незаконною і Москва не допустить подібних дій…

Серйозно, це Москва говорить про порушення законів?! Зараз я не коментую цих питань, як і всього, що стосується військово-технічної співпраці та військової допомоги.

Микола Сірук, для «Главкома»