Харків на ранок 28 березня: оперативна інформація

Загалом за добу рятувальники здійснили 21 виїзд для ліквідації пожеж

Протягом минулої доби окупанти обстріляли житлові багатоповерхи в Основ’янському, Московському, Новобаварському, Київському районах міста Харкова, а також у Чугуївському районі області. Внаслідок одного з таких влучень постраждав 67-річний чоловік. Також ворог обстріляв склади у цих районах Харкова, йдеться в повідомленні ДСНС.

Загалом за добу рятувальники здійснили 21 виїзд для ліквідації пожеж, а також розбирання завалів зруйнованих будівель. Піротехнічні підрозділи ДСНС також продовжували працювати, знешкоджуючи артилерійські боєприпаси, що не розірвались. Було знешкоджено 16 таких предметів.

Вночі окупанти продовжували наносити удари зі зброї дальної дії по окраїнах Харкова. Також ворог авіаударами атакував Оскіл Ізюмського району. Ракета влучила прямо в один із житлових будинків. Загинула родина із чотирьох осіб. Чотирирічна дитина поранена. Ведуться активні бої в Ізюмі.

Офіс генерального прокурора повідомив 27 березня про розслідування обстрілу російськими військовими цивільного автомобіля на Харківщині, через який загинули троє людей. «За даними слідства, на автодорозі між селом Шевелівка та селом Гусарівка Ізюмського району російські військовослужбовці обстріляли автомобіль, в якому перебувала родина. Загинули двоє дорослих та 3-річна дитина», – йдеться в заяві Офісу.

Також 27 березня військовослужбовцями РФ було обстріляно села Ізюмського району Харківської області. Внаслідок обстрілів загинуло три дитини та одна отримала поранення.

Нагадаємо, в ніч на 28 березня російські окупанти обстрілювали Луганщину. Найгарячіше в Рубіжному, Сєвєродонецьку, Попасній. Росіяни не полишають спроб захопити міста, успіху не мають.