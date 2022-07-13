  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Вибухи у Новій Каховці і Херсоні (відео)
рус
    Події в Україні

    Вибухи у Новій Каховці і Херсоні (відео)

    В районі Чорнобаївки лунають вибухи - Вибухи у Новій Каховці і Херсоні (відео)
    В районі Чорнобаївки лунають вибухи
    фото з відкритих джерел

    У Херсоні чути автоматні черги

    У Новій Каховці та Херсоні чутно сильні вибухи. У соцмережах повідомляють, що українські військові завдали удару по окупантах у Новій Каховці і Херсоні.

    «@*ать руськіє здихають», – промовив хлопчина, який записав відео.

    Увага! Ненормативна лексика (відео 18+).

    Також повідомляється про вибухи у Чорнобаївці.

    У Херсоні чути автоматні черги. Про стрілянину пишуть у Мелітополі та Бердянську.

    Офіційного підтвердження інформації наразі немає.

    Додамо, що наразі в окупованому Луганську знову лунають вибухи, ймовірно, ЗСУ поцілили у склад боєприпасів окупантів. Про вибухи повідомляють місцеві пабліки.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Херсонщина військові Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Вибухи у Новій Каховці і Херсоні (відео)