Вибухи у Новій Каховці і Херсоні (відео)

У Херсоні чути автоматні черги

У Новій Каховці та Херсоні чутно сильні вибухи. У соцмережах повідомляють, що українські військові завдали удару по окупантах у Новій Каховці і Херсоні.

«@*ать руськіє здихають», – промовив хлопчина, який записав відео.

Увага! Ненормативна лексика (відео 18+).

Також повідомляється про вибухи у Чорнобаївці.

У Херсоні чути автоматні черги. Про стрілянину пишуть у Мелітополі та Бердянську.

Офіційного підтвердження інформації наразі немає.

Додамо, що наразі в окупованому Луганську знову лунають вибухи, ймовірно, ЗСУ поцілили у склад боєприпасів окупантів. Про вибухи повідомляють місцеві пабліки.