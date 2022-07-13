Вибухи у Новій Каховці і Херсоні (відео)
У Херсоні чути автоматні черги
У Новій Каховці та Херсоні чутно сильні вибухи. У соцмережах повідомляють, що українські військові завдали удару по окупантах у Новій Каховці і Херсоні.
«@*ать руськіє здихають», – промовив хлопчина, який записав відео.
Увага! Ненормативна лексика (відео 18+).
Також повідомляється про вибухи у Чорнобаївці.
У Херсоні чути автоматні черги. Про стрілянину пишуть у Мелітополі та Бердянську.
Офіційного підтвердження інформації наразі немає.
Додамо, що наразі в окупованому Луганську знову лунають вибухи, ймовірно, ЗСУ поцілили у склад боєприпасів окупантів. Про вибухи повідомляють місцеві пабліки.