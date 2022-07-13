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    Події в Україні

    На Херсонщині захисники знищили бойову машину піхоти росіян (відео)

    На Херсонщині захисники знищили бойову машину піхоти росіян (відео)
    фото: Угруповання Об'єднаних сил

    Рашистську техніку ліквідували артилеристи 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу

    Українські захисники у Херсонській області знищили чергову бойову машину піхоти росіян. Про це Сухопутні війська Збройних сил України повідомили у Телеграмі.

    «Артилеристи 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу знищили чергову БМП-3 ворога на Херсонщині», – йдеться в повідомленні.

    «З М777 немає нічого неможливого в умілих руках», – зауважили військовослужбовці.

    Як раніше повідомлялося, у Новій Каховці та Херсоні чутно сильні вибухи. У соцмережах повідомляють, що українські військові завдали удару по окупантах у Новій Каховці і Херсоні.

    Нагадаємо, у Новій Каховці внаслідок детонації складів росіяни втратили особовий склад і понад 1000 тонн боєкомплектів до реактивних систем залпового вогню.

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    Теги: росія окупанти війна військові Україна окупація #stoprussia
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    На Херсонщині захисники знищили бойову машину піхоти росіян (відео)