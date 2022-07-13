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    Події в Україні

    ОВА повідомила про втрати окупантів на складах у Новій Каховці

    На Херсонщині ЗСУ підірвали склади з боєприпасами ворога - ОВА повідомила про втрати окупантів на складах у Новій Каховці
    На Херсонщині ЗСУ підірвали склади з боєприпасами ворога
    скрін з відео

    Рашисти втратили понад 1000 тонн боєкомплектів

    У Новій Каховці внаслідок детонації складів росіяни втратили особовий склад і понад 1000 тонн боєкомплектів до реактивних систем залпового вогню. Про це повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань в ефірі телеканалу Freedom.

    «На складах у Новій Каховці, які детонували практично до ранку та займання там були до обіду сьогоднішнього дня (12 липня, – ред.), за попередніми даними, було розміщено понад 1000 тонн боєкомплектів до РСЗВ (реактивних систем залпового вогню, – ред.) і понад 50 машин з паливом були знищені та плюс особовий склад», – зазначив Хлань.

    Голова ОВА зауважив, що росіяни почали розміщувати свої склади подалі від лінії фронту, думаючи, що в Каховці безпечніше, проте вони помилилися.

    Раніше радник керівника Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що українські вояки вразили пункт управління 49 армії Росії у Новій Каховці, а також ворожу ППО та склади з ракетами.

    Нагадаємо, 11 липня стало відомо, що у Новій Каховці на Херсонщині українські військові завдали удару по складу боєприпасів російських загарбників.

    10 липня у Херсоні теж лунали вибухи. Російські пропагандистські ЗМІ повідомили про сам факт вибухів, але заявили, нібито це спрацювала рашистська ППО. Українські війська поцілили у казарми, де розміщувався підрозділ Росгвардії. Багато окупантів загинули внаслідок українського удару.

    До слова, триває 140-й день повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти намагаються створити умови для ведення наступу в напрямку Ізюм – Слов’янськ та масовано обстрілюють з артилерії та авіації населені пункти Донеччини.

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    Теги: росія окупанти війна Херсонщина Україна окупація #stoprussia
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    ОВА повідомила про втрати окупантів на складах у Новій Каховці