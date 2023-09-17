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ЗСУ звільнили Кліщіївку на Донеччині

Надія Карбунар
glavcom.ua
ЗСУ звільнили Кліщіївку на Донеччині
ЗСУ повернули український стяг над звільненою Кліщіївкою
фото з відкритих джерел

Ворог не полишає спроб повернути населений пункт під контроль

Бійці бригади «Лють» разом із побратимами з сил оборони повернули український стяг над звільненою Кліщіївкою, що на південь від Бахмута. Відповідне відео з’явилося в мережі. На кадрах бійці стоять зі стягами на фоні зруйнованої будівлі. На фоні чутно вибухи.

«Ми, воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, 5-ї окремої штурмової бригади, окремої об’єднаної штурмової бригади поліції «Лють» виконали завдання, звільнила населений пункт Кліщіївка Донецької області від російських окупантів. Проте ворог не полишає спроб захопити її знову, працює всіма можливими засобами вогневого ураження. Але ми стоїмо міцно, твердо, впевнено, адже це наша земля», – каже боєць на відео.

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Раніше на звільнення Кліщіївки натякнув голова Офісу президента Андрій Єрмак. Він опублікував знімок, на якому троє українських воїнів тримають синьо-жовтий стяг та прапори Об'єднаної штурмової бригади «Лють» і полку «Цунамі».

Нагадаємо, росіяни зосередили на Бахмутському напрямку 52 тисячі своїх військових. Там 274 танки, понад тисячу бронемашин, а також 150 артилерійських систем і понад 120 реактивних систем залпового вогню. 

Протягом останніх тижнів українські військові могли досягти значного прориву в тактичному плані на ділянці нинішньої лінії оборони російських окупантів у районі Роботине Запорізької області, та продовжують розширювати цей плацдарм.

До слова, триває 571-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень.

Теги: росіяни відео ворог танки звільнення Андрій Єрмак цунамі військові земля

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