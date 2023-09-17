ЗСУ розширюють плацдарм під Роботиним – ISW

Російські війська сконцентрували значну частину своєї бойової сили на цих передових оборонних позиціях для опору можливим контрнаступам ЗСУ

Протягом останніх тижнів українські військові могли досягти значного прориву в тактичному плані на ділянці нинішньої лінії оборони російських окупантів у районі Роботине Запорізької області, та продовжують розширювати цей плацдарм. Про це йдеться у звіті (ISW).

Будь ласка, читайте текст після реклами

Збройні сили України продовжують наступальні операції вздовж ділянки оборонної лінії, знаходячись на заході від Вербового, починаючи з моменту прориву 4 вересня в цьому районі. Наразі пролом розширився на 2,6 кілометра ворожих позицій.

У звіті зазначено, що відсутність важкого озброєння та транспортних засобів у складі Сил оборони за цим захисним шаром далі підкреслює те, що ЗСУ ще «повинні завершити прорив» через нього.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Згідно з висловлюваннями українських посадових осіб, декілька оборонних позицій, які зараз перебувають перед бійцями ЗСУ, можуть бути менш складними, ніж початковий оборонний лінійний укріплений рубіж противника, який наші війська прорвали на півночі.

Експерти наголошують, що російські війська сконцентрували значну частину своєї бойової сили на цих передових оборонних позиціях для опору можливим контрнаступам ЗСУ. Ймовірно, ці російські окупаційні сили зазнали серйозних втрат і здійснили стратегічний відступ до підготовлених позицій позаду поточного оборонного шару.

Аналітики вже раніше підрахували, що військам РФ не вистачає живої сили для укомплектування всієї своєї багатоешелонованої системи оборонних укріплень на півдні України.

Зокрема, експерти звернули увагу на те, що інтервенти, які утримують нинішній рівень оборони, найімовірніше, є елементами формувань, що вели бойові дії в цьому районі без оперативної підтримки та ротації на рівні підрозділів з моменту початку контрнаступу ЗСУ, або елементів з'єднань, перекинутих з інших місць фронту.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Запоріжжі російські загарбники посилюють «третю лінію оборони», будують оборонні споруди.

Як відомо, українські сили мають успіхи в районах південніше Роботиного Запорізької області. Продовжують вести наступальну операцію південніше Бахмута, закріплюються на досягнутих рубежах.