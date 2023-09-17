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«Україна завжди повертає своє»: Банкова оприлюднила загадкову світлину

Надія Карбунар
glavcom.ua
«Україна завжди повертає своє»: Банкова оприлюднила загадкову світлину
Кліщіївку можна впізнати за кам'яною церквою на тлі
фото: Андрій Єрмак/Telegram

Андрій Єрмак натякнув на звільнення Кліщіївки

Голова Офісу президента Андрій Єрмак опублікував знімок, на якому троє українських воїнів тримають синьо-жовтий стяг та прапори Об'єднаної штурмової бригади «Лють» і полку «Цунамі».

«Україна завжди повертає своє», – підписав фото Єрмак.

Тим часом, у мережі шириться інформація, що світлину зроблено у Кліщіївці, що розташована на південь від Бахмута. Населений пункт можна впізнати за кам'яною церквою на тлі.

«Україна завжди повертає своє»: Банкова оприлюднила загадкову світлину фото 1

Офіційно про звільнення Кліщіївки поки не повідомлялося. Останніми днями Генштаб звітував про успіхи ЗСУ на цьому напрямку.

Нагадаємо, росіяни зосередили на Бахмутському напрямку 52 тисячі своїх військових. Там 274 танки, понад тисячу бронемашин, а також 150 артилерійських систем і понад 120 реактивних систем залпового вогню. 

Протягом останніх тижнів українські військові могли досягти значного прориву в тактичному плані на ділянці нинішньої лінії оборони російських окупантів у районі Роботине Запорізької області, та продовжують розширювати цей плацдарм.

До слова, триває 571-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень.

Теги: Генштаб Україна цунамі Андрій Єрмак звільнення

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