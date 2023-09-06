Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ повідомили про успіх на Кліщіївському напрямку

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЗСУ повідомили про успіх на Кліщіївському напрямку
фото ілюстративне

Ворог у паніці тікає з Кліщіївки

У Кліщіївці на Донеччині тривають міські бої, ворог відходить із втратами. Про це повідомив начальник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш в ефірі телеканалу «Еспресо».

«На південному фланзі поблизу Бахмута противник зазнає втрат у живій силі та техніці. Ворог з боями продовжує відходити. Наші захисники мають успіх на Кліщіївському напрямку, звільняючи метр за метром нашу землю від окупантів. Продовжуємо закріплюватися на звільнених рубежах», – зазначив він.

Зазначається, що ЗСУ успішно завдають противнику ураження. Знищують його техніку та особовий склад. Ворог у паніці шукає виходи з цієї ситуації.

Нагадаємо, у серпні на Дніпропетровщині чоловік взяв заручницю у Пенсійному фонді та підірвав гранату.

До слова, триває 560-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 28 бойових зіткнень. Противник продовжує вбивати мирне населення України, і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об’єктах.

Теги: війна Донеччина окупанти ЗСУ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські війська продовжують тиснути на противника південніше Бахмута
ЗСУ просунулися південніше звільненого Роботиного у Запорізькій області – Генштаб
Сьогодні, 09:07
Рашисти випустили по Україні ракети типу Х-101/Х-555/Х-55 з дев’яти літаків Ту-95мс
Масована нічна атака на Україну: ЗСУ повідомили деталі удару
Сьогодні, 07:44
ЗСУ просунулися на південь від Роботиного та на північний захід від Вербового
ЗСУ успішно просуваються на одному з напрямків – ISW
Сьогодні, 05:02

Події в Україні

Рятувальну операцію в Костянтинівці завершено
Рятувальну операцію в Костянтинівці завершено
ЗСУ повідомили про успіх на Кліщіївському напрямку
ЗСУ повідомили про успіх на Кліщіївському напрямку
Як Україна вводить ворога в оману: дані The Guardian
Як Україна вводить ворога в оману: дані The Guardian
«Під завалами люди. Скоріш за все, мертві». Що відбувається на місці удару в Костянтинівці
«Під завалами люди. Скоріш за все, мертві». Що відбувається на місці удару в Костянтинівці
Удар по Костянтинівці: 16 людей загинули, ще майже 30 травмовані (фото, відео)
Удар по Костянтинівці: 16 людей загинули, ще майже 30 травмовані (фото, відео)
Зеленський показав момент прильоту по Костянтинівці (відео)
Зеленський показав момент прильоту по Костянтинівці (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
81K
У Києві прогриміли вибухи
56K
Путін готує собі велике свято на 2025 рік
35K
«Ви можете повернутися в Україну». Нідерланди згортають виплати і перебування у сім'ях для українців
27K
Путін шокував новою антисемітською заявою про Україну. МЗС відреагувало (відео)
25K
6 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9689
Вибухи в Україні, Велика Британія заборонить ПВК «Вагнер»: головне за ніч

Новини

Окупаційні війська активізували атаки на сході України – Генштаб
Сьогодні, 07:11
Вибухи в Україні, Велика Британія заборонить ПВК «Вагнер»: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Єврейський новий рік без алкоголю. Влада Черкащини зробила заяву
Вчора, 22:37
«Українська бронетехніка» представила нову модифікацію вітчизняного бронеавтомобіля
Вчора, 11:48
«Це історична мить». Метінвест розповів, як вдалося прорвати морську блокаду України
Вчора, 09:58
Росію атакували безпілотники, ЗСУ розширюють пролом в обороні окупантів. Головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту