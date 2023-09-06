ЗСУ повідомили про успіх на Кліщіївському напрямку

Ворог у паніці тікає з Кліщіївки

У Кліщіївці на Донеччині тривають міські бої, ворог відходить із втратами. Про це повідомив начальник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш в ефірі телеканалу «Еспресо».

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«На південному фланзі поблизу Бахмута противник зазнає втрат у живій силі та техніці. Ворог з боями продовжує відходити. Наші захисники мають успіх на Кліщіївському напрямку, звільняючи метр за метром нашу землю від окупантів. Продовжуємо закріплюватися на звільнених рубежах», – зазначив він.

Зазначається, що ЗСУ успішно завдають противнику ураження. Знищують його техніку та особовий склад. Ворог у паніці шукає виходи з цієї ситуації.

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Нагадаємо, у серпні на Дніпропетровщині чоловік взяв заручницю у Пенсійному фонді та підірвав гранату.

До слова, триває 560-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 28 бойових зіткнень. Противник продовжує вбивати мирне населення України, і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об’єктах.