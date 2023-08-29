ЗСУ витіснили окупантів з позицій на схід від Кліщіївки – ISW

28 серпня українські війська взяли наступальну ініціативу неподалік від Бахмута

Українські війська витіснили окупантів з позицій на схід від Кліщіївки і в центрі населеного пункту. Загалом на Бахмутському напрямку ЗСУ звільнили 44 квадратних кілометри. По всій лінії фронту точаться важкі бої. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Російські війська провели безуспішні наступальні операції поблизу Кліщіївки. Заступник міністра оборони України, Ганна Маляр, наголосила, що російські війська не змогли відновити втрачені позиції навколо Оріхово-Василівки та Кліщіївки.

Просування українських військ

Заступник міністра оборони України, Ганна Маляр, повідомила, що російські війська розміщують міни на кордоні Білгородської області та продовжують виявляти слабкі пункти української оборони. Прессекретар Східного оперативного командування українських військ, Ілля Євлаш, повідомив, що наразі близько 45 тисяч російських військових діють на Куп'янському напрямку.

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Згідно з повідомленням Генерального штабу Збройних сил України, українські війська відбили атаку російських військ на Новоєгорівку. Ганна Маляр підкреслила, що росіяни безуспішно намагаються продовжити наступ на південний захід від Кремінної, біля Білогорівки, у районі Серебрянського лісу та Веселого.

Маляр заявила, що російські сили готуються до перегрупування сил на Лиманському напрямку і намагаються залучити найбільш професійні російські десантно-штурмові підрозділи (ВДВ) на лінії фронту в Луганській області, щоб відтягнути українські сили від Бахмутського напрямку.

Російські джерела стверджували, що 28 серпня українські війська продовжили контратаки на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна.

28 серпня українські війська взяли наступальну ініціативу неподалік від Бахмута. Ганна Маляр повідомила, що Збройні сили України вивели російські війська з їхніх позицій на схід від Кліщіївки і в центрі населеного пункту та продовжують просування вздовж південного флангу Бахмута.

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Також Маляр доповіла про просування українських сил поблизу Оріхово-Василівки. Всього на напрямку до Бахмута українські війська звільнили 44 квадратних кілометри території, у тому числі 1 квадратний кілометр за останній тиждень.

За повідомленням Генерального штабу Збройних сил України, російські війська провели неуспішні наступальні операції поблизу Кліщіївки. Заступник міністра оборони України, Ганна Маляр, наголосила, що російські війська не змогли відновити втрачені позиції навколо Оріхово-Василівки та Кліщіївки.

Речник Східного угруповання військ України Ілля Євлаш повідомив, що російські війська намагаються відновити втрачені позиції на Бахмутському напрямку, особливо на південному фланзі і направляють резерви без належної підготовки в район Бахмута.

Російські війська вели наступальні операції вздовж лінії Авдіївка-Донецьк. Український Генштаб повідомив, що війська РФ безуспішно атакували поблизу Мар’їнки. Маляр повідомила, що окупанти вели невдалі наступальні дії поблизу Степового, Авдіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки.

Російські джерела стверджували, що 28 серпня українські війська продовжували обмежені безуспішні наступальні дії вздовж адміністративного кордону між Донецькою та Запорізькою областями.

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Російський «воєнкор» висловив занепокоєння щодо можливості захоплення українськими силами позицій біля Керменчика, які, за його словами, відіграють важливу роль в оборонному шарі Росії в цьому районі.

28 серпня українські війська проводили наступальні операції на заході Запорізької області. Ганна Маляр повідомила, що українські війська досягли певних успіхів на південний схід від Роботиного та на південь від Малої Токмачки, і зараз вони активно наступають у напрямку Новоданилівки і Новопокропівки.

Російські «воєнкори» стверджували, що українські війська рухаються вперед в напрямку Вербового.

Раніше заступниця міністра оборони Маляр підтвердила звільнення Роботиного на Запоріжжі. Після деокупації Роботиного наші війська рухаються південно-східніше цього населеного пункту.

Також заступниця міністра додала, що ЗСУ просуваються далі – до Новопрокопівки та Очеретуватого, не зважаючи на шалений опір ворога.

До слова, українські захисники знищили унікальну ворожу ціль у Херсонській області – мобільний береговий радар загоризонтного виявлення з підвищеною скритністю «Предел-Е».