Сили оборони назвали кількість окупантів на Бахмутському напрямку

Всього на Східному напрямку сили РФ зосередили близько 150 тис. військових та тисячі одиниць техніки

На Бахмутському напрямку перебуває понад 50 тис. окупантів та багато військової техніки

Росіяни зосередили на Бахмутському напрямку 52 тисячі своїх військових. Там 274 танки, понад тисячу бронемашин, а також 150 артилерійських систем і понад 120 реактивних систем залпового вогню. Про це повідомив в ефірі телемарафону керівник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш.

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За словами Євлаша, всього на Східному напрямку сили РФ зосередили близько 150 тисяч військових та тисячі одиниць техніки.

«Вони тримають досить багато своєї техніки. Близько тисячі танків, близько трьох тисяч бойових броньованих машин, тисячу артилерійських систем і 600 систем РСЗВ», – додав Євлаш.

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Керівник пресслужби Східного угруповання військ заявив, що втрати росіян на сході «перевищують українські втрати у 7-8 разів».

Нагадаємо, протягом останніх тижнів українські військові могли досягти значного прориву в тактичному плані на ділянці нинішньої лінії оборони російських окупантів у районі Роботине Запорізької області, та продовжують розширювати цей плацдарм.

До слова, триває 571-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень.