Головне за ніч: обстріл Запоріжжя та системи Himars для України

Пропонуємо вам головні новини ночі 12 жовтня, які ви могли проспати.

Російські окупанти у ніч на 12 жовтня атакували ракетами Запоріжжя.

Внаслідок обстрілів в житлових будинках вилетіли вікна та двері.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Він також підтвердив, що німецька система протиповітряної оборони IRIS-T вже в Україні. Резніков наголосив, що ще очікується прибуття американських Nasams.

«Це лише початок. Нам потрібно більше», – зазначив посадовець.

Резніков оголосив, що стартувала нова ера ППО.

A new era of air defence has begun in 🇺🇦. IRIS-Ts from 🇩🇪 are already here. 🇺🇸 NASAMS are coming. This is only the beginning. And we need more. No doubt that russia is a terrorist state.

There is a moral imperative to protect the sky over 🇺🇦 in order to save our people. pic.twitter.com/jvbXUwDjc8