Головне за ніч: обстріл Запоріжжя та системи Himars для України

З США в Україну прибули ще чотири високомобільні артилерійські ракетні системи Himars

Пропонуємо вам головні новини ночі 12 жовтня, які ви могли проспати.

Ракетний обстріл Запоріжжя

Російські окупанти у ніч на 12 жовтня атакували ракетами Запоріжжя.

Внаслідок обстрілів в житлових будинках вилетіли вікна та двері.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Україна отримала системи Himars та IRIS-T

Він також підтвердив, що німецька система протиповітряної оборони IRIS-T вже в Україні. Резніков наголосив, що ще очікується прибуття американських Nasams.

«Це лише початок. Нам потрібно більше», – зазначив посадовець.

Резніков оголосив, що стартувала нова ера ППО.

A new era of air defence has begun in 🇺🇦. IRIS-Ts from 🇩🇪 are already here. 🇺🇸 NASAMS are coming. This is only the beginning. And we need more. No doubt that russia is a terrorist state.

There is a moral imperative to protect the sky over 🇺🇦 in order to save our people. pic.twitter.com/jvbXUwDjc8 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) October 11, 2022

Обстріл Нікополя запалювальними боєприпасами

Ввечері, 11 жовтня, окупанти обстріляли Нікополь Дніпропетровської області запалювальними боєприпасами.

Він зазначив, що для атаки загарбники застосували реактивні системи залпового вогню. Однак не уточнив, які саме.

Німеччина надасть Україні гаубиці Zuzana

Німеччина надасть Україні 16 самохідних гаубиць Zuzana.

Передача озброєння Україні відбуватиметься у співпраці з Данією та Норвегією. Також Німеччина має намір передати 130 систем опалення та 36 медичних транспортерів.

Окремо до цього Німеччина поставить в Україну 100 тис. аптечок та 405 тис. сухпайків.