Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Головне за ніч: обстріл Запоріжжя та системи Himars для України

Альона Боженко
glavcom.ua
Головне за ніч: обстріл Запоріжжя та системи Himars для України
Головні новини ночі 12 жовтня
фото ілюстративне

З США в Україну прибули ще чотири високомобільні артилерійські ракетні системи Himars

Пропонуємо вам головні новини ночі 12 жовтня, які ви могли проспати.

Ракетний обстріл Запоріжжя

Російські окупанти у ніч на 12 жовтня атакували ракетами Запоріжжя

Внаслідок обстрілів в житлових будинках вилетіли вікна та двері.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Україна отримала системи Himars та IRIS-T

Він також підтвердив, що німецька система протиповітряної оборони IRIS-T вже в Україні. Резніков наголосив, що ще очікується прибуття американських Nasams.

«Це лише початок. Нам потрібно більше», – зазначив посадовець.

Резніков оголосив, що стартувала нова ера ППО.

Обстріл Нікополя запалювальними боєприпасами

Ввечері, 11 жовтня, окупанти обстріляли Нікополь Дніпропетровської області запалювальними боєприпасами. 

Він зазначив, що для атаки загарбники застосували реактивні системи залпового вогню. Однак не уточнив, які саме.

Німеччина надасть Україні гаубиці Zuzana

Головне за ніч: обстріл Запоріжжя та системи Himars для України фото 1

Німеччина надасть Україні 16 самохідних гаубиць Zuzana.

Передача озброєння Україні відбуватиметься у співпраці з Данією та Норвегією. Також Німеччина має намір передати 130 систем опалення та 36 медичних транспортерів.

Окремо до цього Німеччина поставить в Україну 100 тис. аптечок та 405 тис. сухпайків.

Читайте також: 12 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети й заборони
Теги: Запоріжжя окупанти Німеччина обстріл озброєння

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Ростовській області розбився штурмовик рашистів
У Росії розбився штурмовик СУ-25, який летів на бойовий виліт, – СтратКом ЗСУ
Вчора, 22:10
ЗСУ збили 9 дронів-камікадзе польськими установками
Залужний повідомив, скільки ЗСУ збили дронів-камікадзе польськими ЗРК
Вчора, 22:35
Українська авіація завдала 9 ударів по районах зосередження живої сили ворога
Втрати ворога на півдні: ЗСУ знищили склад боєприпасів та техніку окупантів
Сьогодні, 04:24

Суспільство

Головне за ніч: обстріл Запоріжжя та системи Himars для України
Головне за ніч: обстріл Запоріжжя та системи Himars для України
12 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети й заборони
12 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети й заборони
Президент відзначив військового, який збив із ПЗРК дві крилаті ракети
Президент відзначив військового, який збив із ПЗРК дві крилаті ракети
Ребуси від росіян: в ДСНС розповіли, чому так повільно розміновують Харківщину
Ребуси від росіян: в ДСНС розповіли, чому так повільно розміновують Харківщину
Що робити, якщо зникне світло, вода та газ: інструкція
Що робити, якщо зникне світло, вода та газ: інструкція
Притула і Стерненко завершили збір на дрони-камікадзе: сума вражає
Притула і Стерненко завершили збір на дрони-камікадзе: сума вражає

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
140K
Схопився за стілець і кусав губи. Путін дивно поводився на зустрічі із президентом ОАЕ
66K
Нова атака ворога та саміт G7: П'ять головних новин дня
61K
Повітряні сили повідомили, скільки над Україною 11 жовтня вже збито ракет
53K
Стало відомо, яку «діагностику у Молдові» проходить скандальний митрополит Павло
44K
Всеукраїнська тривога: вибухи лунають на Рівненщині, Київщині та в Кривому Розі
44K
Соратник Зеленського викрив російську опозицію, яка мріє про крісло Путіна, а не про розвал імперії

Новини

Контрнаступ ЗСУ: лікарні Луганщини заповнені вщент пораненими окупантами
Сьогодні, 07:10
Апарат NASA змінив рух астероїда
Сьогодні, 06:57
Відбудова України. Ексміністр Остап Семерак назвав ключові проблеми
Вчора, 22:00
Нова атака ворога та саміт G7: П'ять головних новин дня
Вчора, 21:14
Стало відомо, яку «діагностику у Молдові» проходить скандальний митрополит Павло
Вчора, 10:53
ЗСУ відбили п’ять атак і уразили пункт управління окупантів – Генштаб
Вчора, 07:19

Прес-релізи

Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
8 жовтня, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту