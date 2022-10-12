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Уночі рашисти випустили по Запоріжжю сім ракет С-300

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Уночі рашисти випустили по Запоріжжю сім ракет С-300
П'ять ворожих ракет прилетіли у передмістя Запоріжжя
фото ілюстративне

З-під завалів будинку рятувальники дістали три особи

Цієї ночі російські окупанти випустили по Запоріжжю і передмістю близько семи ракет С-300. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Дві ракети влучили в один з районів Запоріжжя та серйозних руйнувань не завдали.

«Ще п'ять ракет прилетіли у передмістя. Три з них принесли руйнування в одному з наближених до Запоріжжя сіл: частково зруйновано житловий будинок, з-під завалів наші рятувальники дістали три особи. Жертв, на щастя немає. Ще дві ракети впали в полі біля іншого села», – розповів Старух.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти у ніч на 12 жовтня атакували ракетами Запоріжжя.

За ніч у місті тричі оголошувалася повітряна тривога.

У результаті нічного ракетного удару по Запоріжжю пошкоджень зазнали житлові будинки.

Нагадаємо, 11 жовтня ввечері знову під ударом опинилась Запорізька область. Прильоти прийшлися в місто Оріхів та смт. Степногірськ. Внаслідок жорстоких обстрілів загинуло семеро осіб і ще стільки ж травмовані. Відповідні служби вже працюють над усуненням наслідків обстрілів.

Додамо, ввечері, 11 жовтня, окупанти обстріляли Нікополь Дніпропетровської області запалювальними боєприпасами. Для атаки загарбники застосували реактивні системи залпового вогню.

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Теги: Запоріжжя росія окупанти війна обстріл

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