ЗСУ влучили в скупчення окупантів на Херсонщині

На Херсонщині знищено до 100 окупантів та близько 30 одиниць озброєння та військової техніки

На Запоріжжі воїни уразили до 10 одиниць ворожої техніки

Збройні Сили України вдарили по скупченню живої сили противника на Херсонщині, а також уразили зенітно-ракетний комплекс окупантів С-300 у Запорізькій області. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 11 жовтня.

«Підтверджено ураження району зосередження живої сили та військової техніки армії РФ у Херсонській області – знищено до 100 окупантів та близько 30 одиниць озброєння та військової техніки», – йдеться в повідомленні.

Крім того, у Запорізькій області українські сили за попередні дні уразили ЗРК С-300, до 10 одиниць військової техніки і знищили близько 60 окупантів.

Нагадаємо, триває 230-та доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Не досягаючи успіху, ворог продовжує завдавати ракетних ударів та застосовувати ударні БпЛА для ураження критичної інфраструктури і житлових районів міст нашої країни. Протягом поточної доби окупанти знову завдали масованого ракетного удару, застосували по нашій країні майже 30 крилатих ракет, завдали сім авіаційних ударів та здійснили близько 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.