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Українські воїни збили на Херсонщині російський штурмовик

Надія Клочко
glavcom.ua
Українські воїни збили на Херсонщині російський штурмовик
Російський штурмовик було збито сьогодні вдень
фото ілюстраційне

До втрат ворога в Україні додався ще один військовий літак

У Херсонській області силами протиповітряної оборони ЗСУ збили російський штурмовик Су-25. Про це повідомляє повітряне командування «Південь».

Зазначається, що російський літак було збито сьогодні, близько 14:30.

«10 жовтня, близько 14.30 години, на Херсонщині, підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади збито російський штурмовик Су-25», – повідомило повітряне командування.

Нагадаємо, сьогодні Збройні сили України знищили щонайменше 56 повітряних цілей ворога. Серед них 43 крилатих ракети та 13 безпілотників. 

У Генштабі ЗСУ також повідомляли, що Російська Федерація 10 жовтня використала проти України 84 крилаті ракети, 24 безпілотні літальні апарати, з них 13 – іранські «Шахід-136».

За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 10 жовтня від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні 267 літаків. 

Нагадаємо, росіяни масовано обстріляли міста України 10 жовтня. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованих ударів по України сьогодні зранку, 10 жовтня, було пошкоджено 11 важливих об'єктів інфраструктури.

За останніми даними, кількість загиблих внаслідок обстрілу армії РФ 10 жовтня становить 11 осіб, травмованих – 64.

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Теги: війна Херсонщина росія ЗСУ літак

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