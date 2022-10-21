ЗСУ вполювали зенітний ракетний комплекс С-300 окупантів та відбили атаки на трьох напрямках 

Рашисти втікають із Берислава на Херсонщині і вивозять звідти награбоване

За поточну добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Тернова Харківської області; Білогорівка та Золотарівка Луганської області; Лиман, Соледар, Озарянівка, Одрадівка та Первомайське на Донеччині. Про це у вечірньому зведенні 21 жовтня повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Авіація Сил оборони протягом доби 21 жовтня завдала 16 ударів. Підтверджено ураження трьох опорних пунктів і десяти районів зосередження озброєння та військової техніки, а також трьох позицій зенітних ракетних комплексів ворога. Підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили пункт управління, та зенітний ракетний комплекс С-300 противника.

Підтверджено вогневе ураження Силами оборони України, 19 жовтня цього року, понтонної переправи під Антонівським мостом, що на Херсонщині.

«Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення та веде повітряну розвідку. Противник продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Протягом доби окупанти завдали чотири ракетних та 10 авіаційних ударів, здійснили понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів авіаційних та зенітних керованих ракет противника зазнали райони близько 8 населених пунктів. Серед них – Харків, Запоріжжя та Нововоскресенське Херсонської област», – йдеться в повідомленні.

Волинський напрямок

Обстановка без суттєвих змін.

Сіверський та Поліський напрямки

Ворог задіяв міномети та ствольну артилерію для обстрілів районів населених пунктів Українське та Гай Чернігівської області, а також Покровка на Сумщині.

Водночас у Пінському та Столінському районах Республіки Білорусь, білоруськими спецслужбами посилюються режимно-адміністративні заходи. Зокрема, заборонено вести будь-яку відеозйомку, включно з використанням автомобільних відеорегістраторів. У військових комісаріатах триває робота з уточнення особистих даних чоловіків призовного віку, наголошується на готовності до виклику.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Слобожанському напрямку – зі ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Стрілеча, Дворічна та Чугунівка;

на Бахмутському напрямку – з танків та артилерії, в районах населених пунктів Соледар, Бахмут, Білогорівка, Кліщіївка та Опитне;

на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Водяне, Пречистівка, Первомайське та Велика Новосілка.

Новопавлівський та Запорізький напрямки

Противник активних наступальних дій не вів. Завдав обстрілів у районах населених пунктів Времівка, Зелений Гай та Мала Токмачка.

Південнобузький напрямок

Противник здійснював обстріли військової та цивільної інфраструктури. Вогневого ураження зазнали райони населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення. Серед них – Нововоскресенське, Мирне, Давидів Брід та Новогреднєве.

За наявною інформацією, у місті Берислав Херсонської області з 19 жовтня цього року припинили свою діяльність усі органи окупаційної влади. Також відомо, що місто продовжують залишати колаборанти, які співпрацювали з російськими окупантами, разом з родинами та майном. На тимчасово окупованій території Луганської області противник вживає заходів щодо покращення телерадіомовлення.

Нагадаємо, триває 240 доба повномасштабної війни, противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не полишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.