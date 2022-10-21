Під час повітряної тривоги ЗСУ знищили ворожий літак

Літак був збитий на півдні України

Українські захисники збили ворожий літак на півдні України під час повітряної тривоги. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

«Під час повітряної тривоги мінус ворожий Су-25», – написав Кім.

Нагадаємо, станом на 15:15 у багатьох областях України пролунали сирени.

До відома, триває 240 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Водночас не полишає спроб ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.