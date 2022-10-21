ЗСУ повідомили, які іранські безпілотники можуть становити небезпеку для України

Іранські дрони можуть працювати як комплекс цільового виявлення та завдання ударів

Іран має велику лінійку безпілотників, які можуть створити неприємності для України. Йдеться не лише про Shahed-136 і Arash-2. Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

«Іран має велику лінійку безпілотників, як ті, які ви назвали (Arash-2), так і менші, ніж Shahed, так і ударні безпілотники, які можуть нести чимало озброєння, досить потужного за вагою і можуть завдавати ударів фактично як наш Байрактар», – розповів він.

Також, за його словами, іранські безпілотники можуть працювати як комплекс цільового виявлення та завдання ударів.

При цьому Ігнат нагадав і про російські безпілотники. «Ми бачили російські «Орлани» у великій кількості, які збили у великій кількості. Це росія справді має, решта – пішла до Ірану просити. А Іран має щонайменше 10 типів безпілотників», – пояснив він.

Нагадаємо, МЗС України 17 жовтня оприлюднило заяву щодо співучасті Ірану в злочинах Росії проти України. Адже Російська Федерація продовжує здійснювати терористичні акти проти цивільного населення та критичної інфраструктури України, використовуючи бойові безпілотники іранського виробництва. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запропонував розірвати дипломатичні відносини України з Іраном.

20 жовтня Рада Європейського Союзу затвердила санкції проти Ірану за допомогу Росії у війні з Україною.

До відома, українська розвідка розібрала та вивчила збитий у вересні російський дрон іранського виробництва Mohajer-6. Фахівці з’ясували, що виробник ретельно намагався приховати країну виготовлення безпілотника.