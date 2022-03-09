Російська армія вже має великі проблеми із забезпеченням

Зараз російська армія деморалізована і вже взялася за «ісконно русский обычай» – пиячити

Служба безпеки України перехопила переговори росіян, які підтверджують проблеми із забезпеченням в армії ворога. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Як зазначили у відомстві, на перехоплених плівках чути, як один з російських військових скаржиться дружині, що керівництво про них забуло.

«І це при тому, що його рота – це підрозділ забезпечення. Тобто її основне завдання – постачати ресурси іншим російським окупантам, які пішли вглиб території України», – зазначили в СБУ.

У відомстві також повідомили, що зараз російська армія деморалізована і вже взялася за «ісконно русский обычай» – пиячити.

«Паралельно вони нападають на українських селян і заправки, намагаючись отримати хоч якесь забезпечення, але отримують гідну відсіч наших захисників», – заявили в СБУ.

Тим часом зголоднілі російські загарбники почали красти курей з українських дворів. На кадрах видно, що троє російських військових зайшли у двір і почали пхати птицю до мішків. Один з них навіть озброївся палицею і почав гатити по курям.

Де саме відбувалося подібне мародерство, достеменно невідомо.

Напередодні Міноборони повідомляло, що окупанти тримають людей у заручниках та грабують будинки.

Також на Сумщині окупанти розстрілюють автівки та грабують магазини.

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