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    Російська армія вже має великі проблеми із забезпеченням

    Російська армія оснащена за стандартами часів СРСР&nbsp; - Російська армія вже має великі проблеми із забезпеченням
    Російська армія оснащена за стандартами часів СРСР 
    фото із соцмереж

    Зараз російська армія деморалізована і вже взялася за «ісконно русский обычай» – пиячити

    Служба безпеки України перехопила переговори росіян, які підтверджують проблеми із забезпеченням в армії ворога. Про це повідомила пресслужба СБУ.

    Як зазначили у відомстві, на перехоплених плівках чути, як один з російських військових скаржиться дружині, що керівництво про них забуло.

    «І це при тому, що його рота – це підрозділ забезпечення. Тобто її основне завдання – постачати ресурси іншим російським окупантам, які пішли вглиб території України», – зазначили в СБУ.

    У відомстві також повідомили, що зараз російська армія деморалізована і вже взялася за «ісконно русский обычай» – пиячити.

    «Паралельно вони нападають на українських селян і заправки, намагаючись отримати хоч якесь забезпечення, але отримують гідну відсіч наших захисників», – заявили в СБУ.

    Тим часом зголоднілі російські загарбники почали красти курей з українських дворів. На кадрах видно, що троє російських військових зайшли у двір і почали пхати птицю до мішків. Один з них навіть озброївся палицею і почав гатити по курям.

    Де саме відбувалося подібне мародерство, достеменно невідомо.

    Напередодні Міноборони повідомляло, що окупанти тримають людей у заручниках та грабують будинки.

    Також на Сумщині окупанти розстрілюють автівки та грабують магазини.

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    Теги: Росія окупанти СБУ армія війна Путін
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    Російська армія вже має великі проблеми із забезпеченням