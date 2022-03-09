Міністр оборони назвав ціль №2: окупанти стануть безпорадними

Резніков закликав українців допомогти у знищенні російських систем радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки

Міністр оборони України Олексій Резніков закликав українців допомогти у знищенні російських систем радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Резніков повідомив, що українці вже завдали незворотного удару по російській армії, постачання окупантам палива та боєприпасів сильно ускладнилося. Наступна ціль – системи радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки.

«Наступна пріоритетна ціль – російські системи радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки. Зараз на війні багато залежить від сучасних технологій. Треба знищити російські системи РЕБ та РЕР. Це значно послабить російські війська і забезпечить перевагу для наших воїнів. Ще раз наголошую – танки та бронетехніку зустріне наша армія. Завдання для всіх громадян, хто може – нищити колони забезпечення та системи РЕБ/РЕР. Окупанти стануть безпорадними. Ми їх швидше виженемо. Разом до перемоги! Слава Україні!», – написав міністр.

Напередодні Арестович заявив, що російська армія йде в Україні за інерцією наказів і надто розтягнула сили величезною територією. Вона завдасть ще ударів, але в Україні їй настане кінець.

Сьогодні СБУ повідомила, що знайшла секретний GPS-навігатор «елітного» полку окупантів.