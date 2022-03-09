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    Міністр оборони назвав ціль №2: окупанти стануть безпорадними

    Міністр оборони назвав ціль №2: окупанти стануть безпорадними
    фото з відкритих джерел

    Резніков закликав українців допомогти у знищенні російських систем радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки

    Міністр оборони України Олексій Резніков закликав українців допомогти у знищенні російських систем радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

    Резніков повідомив, що українці вже завдали незворотного удару по російській армії, постачання окупантам палива та боєприпасів сильно ускладнилося. Наступна ціль – системи радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки.

    «Наступна пріоритетна ціль – російські системи радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки. Зараз на війні багато залежить від сучасних технологій. Треба знищити російські системи РЕБ та РЕР. Це значно послабить російські війська і забезпечить перевагу для наших воїнів. Ще раз наголошую – танки та бронетехніку зустріне наша армія. Завдання для всіх громадян, хто може – нищити колони забезпечення та системи РЕБ/РЕР. Окупанти стануть безпорадними. Ми їх швидше виженемо. Разом до перемоги! Слава Україні!», – написав міністр.

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    Напередодні Арестович заявив, що російська армія йде в Україні за інерцією наказів і надто розтягнула сили величезною територією. Вона завдасть ще ударів, але в Україні їй настане кінець.

    Сьогодні СБУ повідомила, що знайшла секретний GPS-навігатор «елітного» полку окупантів.

    Теги: Росія окупанти міністр армія війна українці Олексій Резніков
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    Міністр оборони назвав ціль №2: окупанти стануть безпорадними