Канцлер Німеччини Шольц та Путін обговорили війну в Україні

Федеральна пресслужба Німеччини підтвердила телефонний дзвінок, але поки не повідомила ніяких подробиць

Канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент РФ Володимир Путін 9 березня у телефонній розмові обговорили війну в Україні. Про це повідомляють німецькі ЗМІ.

Путін знову подзвонив канцлеру Шольцу в середу з приводу «конфлікту» в Україні.

«Кремль заявив, що мова йде про «дипломатичні зусилля», пов'язані з «конфліктом» в Україні», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Німеччина стала головною перешкодою для розширення санкцій Європейського Союзу проти Росії.

Також Європейський Союз підготував новий пакет санкцій проти Росії, до списку потрапили ще 160 осіб, серед яких олігархи та члени Ради Федерації РФ.

Нагадаємо, Британія запроваджує нові авіаційні санкції проти Росії.

Як повідомлялося, Росія обійшла Іран і Північну Корею і перетворилась на найбільш підсанкційну державу у світі через вторгнення в Україну.