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Україна відреагувала на рішення ООН з розпуску місії щодо теракту в Оленівці

Альона Боженко
glavcom.ua
Україна відреагувала на рішення ООН з розпуску місії щодо теракту в Оленівці
Лубінець відреагував на рішення ООН розпустити місію з розслідування теракту РФ в Оленівці
фото із відкритих джерел

Лубінець розкритикував рішення ООН з розпуску комісії 

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець прокоментував рішення ООН розпустити місію, яка мала розслідувати російський теракт у колонії окупованої РФ Оленівки Донецької області. Про це він повідомив в ефірі телемарафону.

«Ще раз, на мій погляд, ми побачили посередницько-нейтральну позицію ООН. Жодного слова засудження російської сторони, яка і зробила все, щоб не допустити туди цю міжнародну місію. Тому, на мій погляд, якщо прийнято таке рішення, то яку роботу зробіть», – наголосив Лубінець.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини зазначив, що ООН повинна була б пояснити, що Росія не допустила місію ООН на місце теракту в Оленівці. 

Омбудсмен зазначив, що сам спочатку скептично ставився до цієї місії.
 
«По-перше, я проаналізував склад цієї місії і покроково показав, що всі три людини мають дуже позитивне ставлення до РФ, і це вже неприпустимо. І по-друге, справді, я й тоді казав: а як вони хочуть туди доїхати? Тобто, РФ дає на це дозвіл? Ні, не дає», – сказав Лубінець.
 
За словами Лубінця, він був готовий поїхати на зустріч з місією з доказами про те, що сталося в Оленівці, щоб робота зрушила з місця, чи хоча б засудити ситуацію онлайн.
 
«В принципі, Україна публічно говорила, що ми готові сприяти, створити всі умови, будь ласка, приїжджайте. Але п'ять місяців минуло – і нічого. Через спікера генсека ООН ми дізналися про те, що він генсек вирішив розпустити цю місію. Але якщо вона вже була створена, то, принаймні, хоч якусь роботу зробіть. І якщо ви не отримали гарантій безпеки, то публічно скажіть, що Росія вас не допустила, що ви її засуджуєте», – сказав Лубінець.

Нагадаємо, 5 січня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш розформував місію щодо встановлення фактів теракту в Оленівці, під час якого загинули українські військовослужбовці.

Як відомо, у ніч проти 29 липня на території колишньої виправної колонії у селищі Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області пролунав вибух. Там загарбники утримували в полоні українських військових, зокрема і оборонців Маріуполя та цивільних.

Через вибух там загинули близько 50 людей, ще 130 зазнали поранень. Росія намагалася провину перекласти на ЗСУ. Однак висновки міжнародних експертів свідчать про те, що причиною цього вбивства або способом цього вбивства була термобарична зброя, яку застосувала РФ. Держава-агресор досі не пропускає в Оленівку жодної міжнародної місії.

Міжнародний комітет Червоного Хреста заявив після теракту, що не гарантував безпеку українських захисників Азовсталі, які опинилися в російському полоні.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець раніше звинуватив Червоний Хрест у бездіяльності

Раніше президент України Володимир Зеленський звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та заявив, що не бачить рішучості у питанні українських полонених.

Теги: ООН Оленівка Україна держава теракт росія

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