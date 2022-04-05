Звірства у Бучі. Предстоятель Московської церкви в Україні шокував заявою

Онуфрій не знайшов у собі сили назвати своїм іменем тих, хто ґвалтував, катував та вбивав українців під Києвом

Митрополит Онуфрій, предстоятель так званої Української православної церкви Московського патріархату, зробив заяву у зв'язку з масовими воєнними злочинами росіян в Україні. Проте ієрарх жодним словом не вказав, хто вчинив масові вбивства цивільних.

Не називаючи винуватців, митрополит заявив, що убивць і насильників чекає суд Божий.

«Із сьогоднішніх новин дізнався про те, що трапилося в Бучі. Це жахливо. Скорбота наповнила моє серце. Тих, хто вчинив це насильство, віддаю на суд Божий, від якого ніхто не зможе сховатись», – заявив Онуфрій.

Відмітимо, за офіційною версією Російської Федерації, жодних убивств у Бучі не було. Росія заперечує причетність своєї армії до розстрілів цивільного населення й намагається довести, що відео та фотографії з передмістя Києва є постановкою і фейком.

Напередодні ми повідомляли, що навіть після страшних звірств у Бучі Онуфрій поминає Кирила.

Додамо, що Верховна Рада може заборонити Московську церкву в Україні.

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