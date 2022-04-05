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    Події в Україні

    Звірства у Бучі. Предстоятель Московської церкви в Україні шокував заявою

    Очільник Московського патріархату в Україні митрополит&nbsp;Онуфрій - Звірства у Бучі. Предстоятель Московської церкви в Україні шокував заявою
    Очільник Московського патріархату в Україні митрополит Онуфрій
    фото: УПЦ МП (РПЦ в Україні)

    Онуфрій не знайшов у собі сили назвати своїм іменем тих, хто ґвалтував, катував та вбивав українців під Києвом

    Митрополит Онуфрій, предстоятель так званої Української православної церкви Московського патріархату, зробив заяву у зв'язку з масовими воєнними злочинами росіян в Україні. Проте ієрарх жодним словом не вказав, хто вчинив масові вбивства цивільних.

    Не називаючи винуватців, митрополит заявив, що убивць і насильників чекає суд Божий.

    «Із сьогоднішніх новин дізнався про те, що трапилося в Бучі. Це жахливо. Скорбота наповнила моє серце. Тих, хто вчинив це насильство, віддаю на суд Божий, від якого ніхто не зможе сховатись», – заявив Онуфрій.

    Відмітимо, за офіційною версією Російської Федерації, жодних убивств у Бучі не було. Росія заперечує причетність своєї армії до розстрілів цивільного населення й намагається довести, що відео та фотографії з передмістя Києва є постановкою і фейком.

    Напередодні ми повідомляли, що навіть після страшних звірств у Бучі Онуфрій поминає Кирила.

    Додамо, що Верховна Рада може заборонити Московську церкву в Україні.

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    Теги: росія окупанти війна Російська православна церква в Україні Україна Митрополит Онуфрій окупація #stoprussia
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    Звірства у Бучі. Предстоятель Московської церкви в Україні шокував заявою