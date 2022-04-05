Наступна фаза війни в України може затягнутися на місяці – Білий дім

США і далі надаватимуть військову та гуманітарну допомогу Україні

Наступна фаза повномасштабної російської війни проти України може тривати кілька місяців. Про це заявив радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван під час брифінгу в Білому домі, пишуть «Факти».

За даними США, Росія продовжить ракетні та авіаудари по всій території України.

Але США вважають, що Росія змінить свої плани після суцільного провалу своїх початкових цілей. Країна-агресор спробує захопити Донбас і докладе багато зусиль, аби втримати Херсон, заблокувати Миколаїв. Росія продовжуватиме тиснути на Харків.

За словами Саллівана, США і далі надаватимуть військову та гуманітарну допомогу Україні. Незабаром у США оголосять про новий пакет військової допомоги.

«Тепер росіяни зрозуміли, що Захід не відступить», – сказав Салліван.

Нагадаємо, радник глави Офісу президента України Олексій Арестович прогнозує, що на Україну чекає друга фаза війни, яка ніяк не почнеться, а після її початку ще два тижні триватимуть потужні бої.

За даними Пентагону, близько третини угруповання російських військ, які діяли на Київщині та Чернігівщині, все ще націлені на Київ.

За весь час російсько-української війни, з 24 лютого, представники військового командування збройних сил РФ лише двічі оголошували втрати особового складу угрупування військ, що веде бойові дії на території нашої держави. Незважаючи на так звану офіційну російську кількість втрат періодично стає відомо про втрати окремих частин і підрозділів окупантів.