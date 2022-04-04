Навіть після страшних звірств у Бучі Онуфрій поминає Кирила

Ніякого канонічного звязку у жодної громади та єпархії з Московою більше не може бути

Знову сьогодні, після всіх картин массових вбивств у Бучі, Онуфрій поминає «Гаспадіна Кіріла, святейшего патріарха Московського і всієї Русі» як свого шефа і Предстоятеля.

І це при тому, що за минулий тиждень провідні богослови РПЦ від ультраортодоксальних (Осіпов) до ультраліберальних (Кочетков) підтримали повністю агресію Росії проти України, прокляли нас як «фашистів», підтримали російську армію, яка вчиняла звірства, невідомі з часів тотального геноциду в Руанді, а в Європі безпрецендентні з часів Другої світової війни.

І Онуфрій далі не може вчинити простий акт, який би вчинив на його місці не тільки покійний митрополит Володимир, але і будь який предстоятель УПЦ МП – не може припинити поминати Кіріла, який один із прямих ідеологів сьогоднішньої агресії та повязаного з нею геноциду.

Вважаю, що Онуфрій та всі, хто дотримується його лінії, мають бути негайно депортовані до свого «гаспадіна» Кіріла, щоб не возитися із судом за колаборціонізм

Рішення про заборону будь-яких звязків з Москвою у релігійній сфері та депортацію лідерів, які за півтора місяці не змогли зробити елементарного кроку хоча б символічного розриву з Мосвою, має бути негайно прийняте РНБО України та втілене в життя.

Єпархіальні збори священства УПЦ МП мають прийняти рішення про власний подальший канонічний статус. Або приєднання до ПЦУ. Або приєднання із висуненням кандидатур в єпископи із свого середовища. Або звернення до Вселенського патріархату з проханням про уточнення канонічного статусу єпархій УПЦ, бувшої УПЦ МП, в умовах війни з Московією.

Аналогічні звернення мали місце в 17 столітті, можливі вони і тепер. Карфаген має бути зруйнований, Кремль і Чистий провулок мають бути позбавленні всієї, навіть чисто символічної влади, над Україною.

Єпископат УПЦ МП має бути покараний, канонічне становище громад і єпархій – нормалізоване

Нагадаю, що згідно із світовим православям не існувало УПЦ МП, але була сумма єпархій РПЦ на території України (це неодноразово засвідченно листами Вселенського патріарха).

З 2018 року ця, в неканонічний спосіб анексована 1686 року, територія повернута повністю до Вселенского патріархату, з 6 січня 2019 це виключно територія ПЦУ.

Яким би не був статус громад і єпархій «УПЦ МП» в найближчому майбутньому, після звірств росіян у Бучі ніякого канонічного звязку у жодної громади та єпархії з Московою не може бути.

Геть від Москви! Господи, покарай її прислужників та нехай РПЦ розвалиться і в самій Росії разом з нею!

Джерело: блог Юрія Чорноморця

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.