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    Події в Україні

    У Мотижині на Київщині встановлені особи ще двох жертв окупантів

    Закатованих росіянами українців упізнали - У Мотижині на Київщині встановлені особи ще двох жертв окупантів
    Закатованих росіянами українців упізнали
    фото з відкритих джерел

    Вже відомо про шістьох вбитих мирних мешканців у селі

    Російські нелюди безжально вбивали невинних українців на територіях, які окупували. Станом на 4 квітня у селі Мотижин кількість жертв збільшилась до шести осіб. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в Telegram.

    Особи людей встановили 4 квітня у понеділок. Ними є чоловік та жінка.

    «У понеділок 04.04.2022 в ході слідчих дій на місці масового вбивства, скоєного окупантами в селі Мотижин, встановили особи ще двох невинно вбитих мешканців», – заявив Геращенко.

    Це Літвиненко Ярослава Миколаївна 16.04.1980 року народження та Мершинський Геннадій Євгенович, 24.09.1977 року народження.

    За словами Геращенка, їх, як і всіх інших катували, а потім убили.

    Раніше стало відомо, що окупанти вбили старосту села Мотижин на Київщині та її чоловіка.

    Ольгу та Ігоря Сухенків і їхнього сина рашисти викрали ще 23 березня. А 2 квітня знайшли тіла подружжя.

    Згодом було знайдено тіло сина розстріляної сільської старости Мотижина.

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    Теги: росія окупанти Антон Геращенко війна Київщина Україна Telegram жінка чоловік окупація радник #stoprussia
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    У Мотижині на Київщині встановлені особи ще двох жертв окупантів