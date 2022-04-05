У Мотижині на Київщині встановлені особи ще двох жертв окупантів

Вже відомо про шістьох вбитих мирних мешканців у селі

Російські нелюди безжально вбивали невинних українців на територіях, які окупували. Станом на 4 квітня у селі Мотижин кількість жертв збільшилась до шести осіб. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в Telegram.

Особи людей встановили 4 квітня у понеділок. Ними є чоловік та жінка.

«У понеділок 04.04.2022 в ході слідчих дій на місці масового вбивства, скоєного окупантами в селі Мотижин, встановили особи ще двох невинно вбитих мешканців», – заявив Геращенко.

Це Літвиненко Ярослава Миколаївна 16.04.1980 року народження та Мершинський Геннадій Євгенович, 24.09.1977 року народження.

За словами Геращенка, їх, як і всіх інших катували, а потім убили.

Раніше стало відомо, що окупанти вбили старосту села Мотижин на Київщині та її чоловіка.

Ольгу та Ігоря Сухенків і їхнього сина рашисти викрали ще 23 березня. А 2 квітня знайшли тіла подружжя.

Згодом було знайдено тіло сина розстріляної сільської старости Мотижина.