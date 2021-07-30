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    У Києві вантажівка протаранила маршрутку з пасажирами (фото)

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    Вантажівка не пропустила маршрутку - У Києві вантажівка протаранила маршрутку з пасажирами (фото)
    Вантажівка не пропустила маршрутку
    Фото: Київ оперативний

    Серед пасажирів автобуса постраждалих немає

    У п’ятницю, 30 липня, поблизу станції метро «Чернігівська» в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки та маршрутного автобуса. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    Аварія трапилася при виїзді з Броварського проспекту у напрямку проспекту Гагаріна.

    Маршрутка їхала по головній дорозі, але водія вантажного Mercedes це ніяк не збентежило і він не пропустив автобус. У результаті вантажівка протаранила автобус.

    Серед пасажирів автобуса постраждалих немає. Вони вийшли через задні двері маршрутки.

    Як повідомлялося, 29 липня пізно ввечері на вул. Здолбунівській, 9 в Дарницькому районі Києва (масив Позняки) сталася подвійна дорожньо-транспортна пригода. П'яний водій KIA у дворі будинку в'їхав у Honda Pilot. Намагаючись втекти з місця ДТП, він повернув у глухий кут. Здаючи назад, водій KIA зачепив Nissan Juke.

    Крім того, 29 липня на вулиці Шолом-Алейхема в Деснянському районі Києва вантажівка провалилась під землю.

    28 липня на Подільському узвозі в Києві на мокрій після дощу дорозі сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода: зіткнулися чотири автомобілі.

    Нещодавно на трасі Київ-Одеса водій автомобіля Volkswagen наніс ножове поранення водію вантажного автомобіля. Правоохоронці встановили, що конфлікт виник через те, що 43-річний водій вантажівки не зберігав дистанцію на автошляху та впритул під’їхав до легкового авто. Після цього пенсіонер зупинив автівку, вийшов з автомобіля, та в ході словесної перепалки завдав удар в живіт предметом, схожим на пилку для нігтів.

    Теги: ДТП Київ громадський транспорт вантажівки водій
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    У Києві вантажівка протаранила маршрутку з пасажирами (фото)