На Позняках п’яний водій розбив дві припарковані автівки (фото)

Винуватець ДТП намагався втекти з місця аварії

29 липня пізно ввечері на вул. Здолбунівській, 9 в Дарницькому районі Києва (масив Позняки) сталася подвійна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Так, п'яний водій KIA у дворі будинку в'їхав у Honda Pilot. Намагаючись втекти з місця ДТП, він повернув у глухий кут. Здаючи назад, водій KIA зачепив Nissan Juke.

На місце ДТП прибула поліція. Водій KIA погодився пройти тест на алкогольне с'пяніння, Драгер показав 1.96 проміле.

Як повідомлялося, 29 липня на вулиці Шолом-Алейхема в Деснянському районі Києва вантажівка провалилась під землю.

28 липня на Подільському узвозі в Києві на мокрій після дощу дорозі сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода: зіткнулися чотири автомобілі.