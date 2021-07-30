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    На Позняках п’яний водій розбив дві припарковані автівки (фото)

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    Автівка винуватця ДТП зазнала серйозних пошкоджень - На Позняках п’яний водій розбив дві припарковані автівки (фото)
    Автівка винуватця ДТП зазнала серйозних пошкоджень
    Фото: dtp.kiev.ua

    Винуватець ДТП намагався втекти з місця аварії

    29 липня пізно ввечері на вул. Здолбунівській, 9 в Дарницькому районі Києва (масив Позняки) сталася подвійна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

    Так, п'яний водій KIA у дворі будинку в'їхав у Honda Pilot. Намагаючись втекти з місця ДТП, він повернув у глухий кут. Здаючи назад, водій KIA зачепив Nissan Juke.

    На місце ДТП прибула поліція. Водій KIA погодився пройти тест на алкогольне с'пяніння, Драгер показав 1.96 проміле.

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    На Позняках п’яний водій розбив дві припарковані автівки (фото)
    На Позняках п’яний водій розбив дві припарковані автівки (фото)
    На Позняках п’яний водій розбив дві припарковані автівки (фото)

    Як повідомлялося, 29 липня на вулиці Шолом-Алейхема в Деснянському районі Києва вантажівка провалилась під землю.

    28 липня на Подільському узвозі в Києві на мокрій після дощу дорозі сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода: зіткнулися чотири автомобілі.

    Теги: ДТП Київ водій автомобіль алкогольне сп'яніння
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    На Позняках п’яний водій розбив дві припарковані автівки (фото)