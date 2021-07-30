«Укрзалізниця» попередила про збільшення кількості поїздів, які затримуються через ДТП на Полтавщині

Зараз час в дорозі збільшився для восьми пасажирських рейсів

Кількість поїздів «Укрзалізниці», які затримуються через аварію на переїзді в Полтавській області збільшилася. Зараз час в дорозі збільшився для восьми пасажирських рейсів. Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Станом на 08:45 затримуються поїзди:

№85 Новоолексіївка м Львів (затримка склала 3 години 50 хвилин);

№10 Маріуполь – Київ (затримка склала 2 години 20 хвилин);

№126 Київ – Костянтинівка (затримка склала 2 години);

№17 Харків – Ужгород (затримка склала 2 години);

№11 Новоолексіївка – Київ (затримка склала 2 години);

№138 Хмельницький – Лисичанськ (затримка склала 1 годину 30 хвилин);

№41 Дніпро – Трускавець (затримка склала 1 годину);

№58 Одеса – Ковель (затримка склала 1 годину).

Нагадаємо, раніше повідомлялося про затримку шести поїздів.

Як відомо, в ніч на 30 липня в Полтавській області на регульованому переїзді біля станції Решетилівка зіткнулися поїзд та вантажний трейлер. Зараз рух біля місця аварії відновлено по парній колії. «Подія сталася о 02:51, на місці аварії працювала команда залізничників, щоб якнайшвидше усунути наслідки та мінімізувати затримки», – йдеться в повідомленні.

Жертв немає. Госпіталізовано чергову по залізничному переїзду.