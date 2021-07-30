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    «Укрзалізниця» попередила про збільшення кількості поїздів, які затримуються через ДТП на Полтавщині

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    В Полтавській області на регульованому переїзді біля станції Решетилівка зіткнулися поїзд та вантажний трейлер - «Укрзалізниця» попередила про збільшення кількості поїздів, які затримуються через ДТП на Полтавщині

    В Полтавській області на регульованому переїзді біля станції Решетилівка зіткнулися поїзд та вантажний трейлер

    Фото з відкритих джерел

    Зараз час в дорозі збільшився для восьми пасажирських рейсів

    Кількість поїздів «Укрзалізниці», які затримуються через аварію на переїзді в Полтавській області збільшилася. Зараз час в дорозі збільшився для восьми пасажирських рейсів. Про це повідомляє пресслужба УЗ.

    Станом на 08:45 затримуються поїзди:

    • №85 Новоолексіївка м Львів (затримка склала 3 години 50 хвилин);
    • №10 Маріуполь – Київ (затримка склала 2 години 20 хвилин);
    • №126 Київ – Костянтинівка (затримка склала 2 години);
    • №17 Харків – Ужгород (затримка склала 2 години);
    • №11 Новоолексіївка – Київ (затримка склала 2 години);
    • №138 Хмельницький – Лисичанськ (затримка склала 1 годину 30 хвилин);
    • №41 Дніпро – Трускавець (затримка склала 1 годину);
    • №58 Одеса – Ковель (затримка склала 1 годину).

    Нагадаємо, раніше повідомлялося про затримку шести поїздів.

    Як відомо, в ніч на 30 липня в Полтавській області на регульованому переїзді біля станції Решетилівка зіткнулися поїзд та вантажний трейлер. Зараз рух біля місця аварії відновлено по парній колії. «Подія сталася о 02:51, на місці аварії працювала команда залізничників, щоб якнайшвидше усунути наслідки та мінімізувати затримки», – йдеться в повідомленні.

    Жертв немає. Госпіталізовано чергову по залізничному переїзду.

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    Теги: Укрзалізниця потяг
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    «Укрзалізниця» попередила про збільшення кількості поїздів, які затримуються через ДТП на Полтавщині