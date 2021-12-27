«Дуже поганий вигляд». У Раді хочуть змінити годину запитань для уряду

Керівництво парламенту планує внести певні зміни в роботу апарату Ради

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко планує ініціювати зміну формату проведення у парламенті «години запитань до уряду». Про це політик розповів в інтерв’ю «Главкому».

Політик зазначив, що контроль за діяльністю уряду має бути покладений на профільні парламентські комітети, а не на Верховну Раду в цілому.

«Уряд мають контролювати профільні комітети, депутати можуть робити запити, є година запитань до уряду, яка наразі має дуже поганий вигляд. Я буду ініціювати зміну її формату», – наголосив Корнієнко.

Також на думку першого віцеспікера реформування потребує апарат парламенту. «У нас із командою у Раді і Мінрегіоні трохи вийшло із децентралізацію. Тепер у фокусі реформа парламенту, зокрема апарату», – пояснив він.

Щодо керівництва Верховною Радою, на переконання Корнієнка, її чинний голова Руслан Стефанчук перебуває на своєму місці, не вдаючися до надмірної політизації своєї посади.

«Гройсман таким страждав, Разумков таким страждав – впевнений, що Руслан Олексійович Стефанчук не страждатиме. Думаю, спікер має бути насамперед модератором і куратором саме законодавчої функції парламенту, а не контрольної, як всі спікери-політики вважали», – підсумував Корнієнко.

Згідно з Регламентом Верховної Ради України на сесійних тижнях щоп’ятниці у Верховній Раді з 10 до 11 години ранку відбувається «година запитань до уряду», в ході якої урядовці звітують про результати своєї роботи, а народні обранці мають можливість поставити їм запитання.