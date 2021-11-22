Корнієнко розповів про плани запустити новий сайт та мобільний додаток Ради

Відповідаючи на запитання, скільки коштуватиме цифровізація, Корнієнко відповів, що «багато всього можна зробити шляхом оптимізації бюджетів»

У рамках реформування Верховної Ради планується покращити комунікацію між виборцями та парламентом. Про це в інтерв’ю виданню «Фокус» розповів перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко.

«Поки що це низка дій, що мають покращити комунікацію між виборцями та парламентом. Плануємо новий сайт Ради, а також додаток для мобільних пристроїв, у якому буде доступ до основних законів, новин, можливість отримати інформацію, звідки беруться закони, звідки експертиза надходить, як законопроєкти потрапляють у комітети, як їх обговорюють. Можна буде ставити галочки навпроти законопроєктів, які цікавлять, і отримувати новини в месенджері або на пошту. Це банальні речі, зрозумілі для найпростіших інтернет-магазинів, але для Ради це поки що ­космос», – заявив перший віцеспікер.

Відповідаючи на запитання, скільки коштуватиме така цифровізація, Корнієнко відповів, що «багато всього можна зробити шляхом оптимізації бюджетів».

«У нас у Верховній Раді залишається багато невикористаних грошей, які можна перерозподілити, зокрема на реформування апарату Ради. Треба вирішити, що робити з депутатськими грошима, які виникають внаслідок того, що депутати не голосують за поправками або не ходять на засідання комітетів, або не голосують закони. Як результат ми маємо чималий щомісячний «фонд» із десятків мільйонів гривень, заощаджених на заробітній платні», – сказав Корнієнко.

8 листопада стало відомо, що Олександр Корнієнко залишає посаду голови партії «Слуга народу». Корнієнко має намір зосередитися на роботі першим заступником спікера Верховної Ради України.

Як відомо, 19 жовтня Рада обрала Корнієнка віцеспікером.