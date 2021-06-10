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    Законопроєкт № 5600 порушує принципи стабільності податкового законодавства, – Американська торгова палата

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    Законопроєкт № 5600 порушує принципи стабільності податкового законодавства, – Американська торгова палата

    «Зважаючи на численні зауваження бізнесу, законопроєкт № 5600 має бути відхилений», – Поляков

    Запропонований урядом законопроєкт щодо податкових змін (№5600) містить неприйнятні для бізнесу норми, у представників асоціації є суттєві зауваження до кожного розділу. Про це заявив співголова Комітету з питань податкової політики Американської торговельної палати в Україні Михайло Поляков.

    «Переважна частина запропонованих змін є неприйнятними для бізнес-середовища. У нас є зауваження до кожного розділу цього законопроєкту, зокрема адміністрування податків, порушення конституційних прав людей на виїзд, керівників підприємств, у разі, якщо є неузгоджена заборгованість. Також у нас є застереження і зауваження щодо податку на прибуток», – розповів Поляков.

    Він також зауважив, що законопроєкт порушує принцип стабільності податкового законодавства, адже пропонується запровадити зміни не з початку бюджетного року, а з 1 липня.

    «Ми зараз бачимо, що Міністерство фінансів анонсує, що воно переходить до середньострокового бюджетного планування на 3 роки і т.д. У той же час подається законопроєкт 2 червня, а термін набрання чинності норм – 1 липня. Звичайно, що ми отримали як компанії-члени дуже багато запитань від наших штаб-квартир», – пояснив Поляков.

    За його словами, зважаючи на численні зауваження бізнесу, законопроект має бути відхилений.

    «У нас є дуже ґрунтовні аргументи з приводу того, що взагалі в цілому цей законопроєкт має бути відхилений», – зазначив Поляков.

    Раніше член парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна заявила, що Україна вже втратила мільярди інвестицій через безкінечні податкові ініціативи уряду, і зараз з країни йдуть останні інвестори.

    Водночас лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко, коментуючи податкові ініціативи уряду, заявила, що влада має знижувати податки, щоб вивести з тіні 49% бізнесу, а не підвищувати їх.

    Нагадаємо, 12 травня уряд на своєму засіданні затвердив законопроект, яким вносяться зміни до Податкового кодексу України, що передбачають підвищення податків для низки галузей.

    Теги: Верховна Рада податки уряд
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    Законопроєкт № 5600 порушує принципи стабільності податкового законодавства, – Американська торгова палата