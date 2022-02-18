Ескалація на Донбасі. МЗС звернулось до світового співтовариства

Україна вимагає провідні країни негайно засудити провокації Росії на українській території

Міністерство закордонних справ закликає іноземні держави та міжнародні організації негайно засудити провокації Російської Федерації та її окупаційних адміністрацій на Донбасі, які підважують процес політико-дипломатичного врегулювання. Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

«Відсутність належної реакції або нейтральна позиція лише підігруватимуть ескалації ситуації з боку Росії», – йдеться повідомленні.

Ніколенко підкреслив, що твердження про нібито намір української влади розпочати наступальну операцію на тимчасово окупованих територіях в Донецькій та Луганській областях не відповідають дійсності. Україна також не проводить та не планує жодних диверсій на Донбасі

«Ми категорично відкидаємо спроби Росії загострити і так напружену безпекову ситуацію. Залишаємося непохитно відданими політико-дипломатичному врегулюванню, разом з партнерами докладаємо максимальних зусиль, аби знизити напругу та втримати ситуацію в руслі дипломатичного діалогу», – підкреслив він.

Нагадаємо, Російська Федерація збільшує кількість обстрілів українських позицій та цивільної інфраструктури із забороненої Мінськими угодами зброї та ескалює безпекову ситуацію.

За останніми даними США нарахували майже 200 тис. російських військових, які оточили Україну. Росія може створити привід задля вторгнення в Україну. У США є звіти з багатьох джерел щодо того, як Росія намагається сфабрикувати провокацію.

Сьогодні ситуація на сході України залишається напруженою. Російські бойовики продовжують обстрілювати населені пункти Донеччини і Луганщини. Зокрема, 18 лютого окупанти обстріляли контрольний пункт Щастя.

Тим часом Росія готується до запуску балістичних ракет за участю Путіна. РФ оголосили дату пусків балістичних та крилатих ракет у рамках навчань поблизу кордонів України. Також відомо, що військовий аташе України відвідає фінал російсько-білоруських навчань.

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