Росія готується до запуску балістичних ракет за участю Путіна

Комплекс «Ярс» – один з основних мобільних комплексів ракетних військ стратегічного призначення РФ

РФ оголосили дату пусків балістичних та крилатих ракет у рамках навчань поблизу України

Російська Федерація 19 лютого проведе навчання сил стратегічного стримування з пусками балістичних і крилатих ракет під керівництвом президента РФ Володимира Путіна. Про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на міноборони РФ.

До навчання будуть залучені сили та засоби Повітряно-космічних сил, Південного військового округу, Ракетних військ стратегічного призначення, Північного та Чорноморського флотів.

У Міноборони РФ заявляють, що навчання були заплановані раніше для перевірки готовності органів військового управління, бойових розрахунків пуску, екіпажів бойових кораблів та стратегічних ракетоносців, а також надійності озброєння стратегічних ядерних та неядерних сил.

Керування навчання РВСН відбувається із захищених пунктів

За словами речника Кремля Дмитра Пєскова, навчання та тестові пуски балістичних ракет відбуваються регулярно і не мають викликати занепокоєння.

Враховуючи заяви міноборони РФ, можливо зробити висновок, що під час навчань будуть відпрацьовані пуски з оперативно-тактичних комплексів «Искандер», зокрема і крилатими ракетами «Калибр», які були зафіксовані поблизу кордонів України.

Пускова ОТРК «Искандер-М» у бойовому положенні

Відпрацьована робота стратегічної авіації та морської компоненти, як у складі надводних кораблів у Чорному морі, так і підводних атомних ракетних крейсерів у північних регіонах РФ.

Пуск «Калибра» з фрегату

А також дії ракетних військ стратегічного призначення з можливими пусками ракет шахтного базування та з ґрунтових комплексів типу «Ярс».

Водночас слід зважити на те, що застосування оперативно-тактичних комплексів та крилатих ракет, приведення у підвищену готовність ракетних військ стратегічного призначення, відбувається на фоні концентрації ударних угруповань навколо України.

Тим часом 18 лютого ватажок «ДНР» Пушилін оголосив масову евакуацію мешканців ОРДО до Росії.

Міністр оборони Олексій Резніков закликав жителів Донбасу не вірити фейкам про наступ Збройних сил. Очільник Міноборони додав, що українська армія готова до будь-якого розвитку подій щодо оборони.

Як відомо, 10 лютого на території Білорусі стартували спільні з росіянами навчання «Союзна рішучість-2022». Вони проходять поблизу українських кордонів і офіційно мають завершитися 20 лютого. НАТО назвало перекидання військ РФ в Білорусь найбільшою з часів холодної війни.

Читайте також: